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Economía

Confirmaron el calendario de pago de jubilaciones, AUH y todas las prestaciones de ANSES

ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026, que contempla a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones.

30 de Septiembre de 2026
Calendario de pago de ANSES
Calendario de pago de ANSES

ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026, que contempla a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones.

ANSES confirmó las fechas de cobro de las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y todas las demás prestaciones correspondientes a octubre de 2026. El calendario oficial establece que los pagos comenzarán el jueves 8 y se extenderán hasta el jueves 29, según la terminación del DNI y el monto del haber.

 

Además, octubre llegará con un nuevo aumento para jubilados y pensionados. La actualización está determinada por la inflación de agosto, que fue del 1,7%, debido al mecanismo de movilidad que ajusta los haberes mensualmente con dos meses de rezago.

 

De esta manera, los beneficiarios podrán conocer desde ahora no solo cuánto cobrarán aproximadamente, sino también qué día tendrán disponible el dinero de acuerdo con su documento.

Calendario de pagos de octubre

 

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2: 13 de octubre

• DNI terminados en 3: 14 de octubre

• DNI terminados en 4: 15 de octubre

• DNI terminados en 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6: 19 de octubre

• DNI terminados en 7: 20 de octubre

• DNI terminados en 8: 21 de octubre

• DNI terminados en 9: 22 de octubre

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2: 13 de octubre

• DNI terminados en 3: 14 de octubre

• DNI terminados en 4: 15 de octubre

• DNI terminados en 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6: 19 de octubre

• DNI terminados en 7: 20 de octubre

• DNI terminados en 8: 21 de octubre

• DNI terminados en 9: 22 de octubre

 

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 9 de octubre

• DNI terminados en 1: 13 de octubre

• DNI terminados en 2: 14 de octubre

• DNI terminados en 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4: 16 de octubre

• DNI terminados en 5: 19 de octubre

• DNI terminados en 6: 20 de octubre

• DNI terminados en 7: 21 de octubre

• DNI terminados en 8: 22 de octubre

• DNI terminados en 9: 23 de octubre

 

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre

 

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

 

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

 

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Temas:

Anses calendario de pagos cronograma jubilaciones AUH asignaciones
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