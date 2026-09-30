Incidente en avión de FlyDubai: un piloto habría apuñalado al otro en pleno vuelo

La aeronave descendió abruptamente y aterrizó de emergencia en Arabia Saudita. Ambos pilotos resultaron heridos e investigaban un posible intento de secuestro.
Un avión de FlyDubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv debió realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita tras un grave incidente entre los dos pilotos. Según versiones difundidas por medios israelíes, uno de ellos habría atacado al otro durante el vuelo y algunos pasajeros tuvieron que intervenir.
El episodio ocurrió este miércoles en el vuelo FZ 1073, que transportaba a más de un centenar de pasajeros, en su mayoría israelíes, hacia el aeropuerto Ben Gurion. La aeronave finalmente aterrizó sin inconvenientes en Tabuk y todos los viajeros quedaron a salvo.
La compañía confirmó que se produjo un “incidente en vuelo”, aunque no brindó detalles sobre las circunstancias que lo desencadenaron. Los dos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital después del aterrizaje.
Un abrupto descenso en pleno vuelo
Unas dos horas y media después de haber despegado de Dubái, el avión protagonizó una brusca maniobra: descendió desde unos 33.000 hasta 17.000 pies en apenas un minuto, lo que representó una caída de aproximadamente 5.000 metros de altitud.
Según los registros de FlightRadar24, posteriormente realizó una trayectoria irregular cerca de la frontera con Jordania y finalmente se dirigió hacia Tabuk, donde aterrizó aproximadamente una hora después.
La situación encendió las alarmas en Israel. Ante la posibilidad de que se tratara de un secuestro, las autoridades israelíes desplegaron aviones de combate, mientras seguían la trayectoria de la aeronave.
🔴 Impressionnante vidéo au moment de l’attaque à bord du vol Flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv. Des passagers, dont deux pilotes hors service présents à bord, auraient aidé l’équipage à reprendre le contrôle de l’appareil. Les deux pilotes aux commandes auraient été grièvement… pic.twitter.com/5U9pa77Jxv— air plus news (@airplusnews) September 30, 2026
Pasajeros habrían intervenido en la pelea
Medios israelíes informaron que el episodio comenzó con una pelea entre el piloto y el copiloto, en medio de la cual se activó una señal de emergencia.
Testimonios de pasajeros señalaron que se escucharon gritos provenientes de la zona delantera del avión. Algunos viajeros habrían ingresado para intervenir y separar a los tripulantes.
Una de las versiones más graves fue publicada por The Jerusalem Post. Un pasajero aseguró que uno de los pilotos habría apuñalado al otro durante el vuelo. También circuló una fotografía en la que uno de los tripulantes aparecía con su vestimenta ensangrentada.
Investigan un posible intento de secuestro
Las circunstancias que originaron el enfrentamiento permanecían bajo investigación y hasta el momento no existía una conclusión oficial sobre el motivo del ataque.
Un funcionario israelí citado por medios de ese país señaló como una de las hipótesis que el copiloto habría atacado al piloto con la intención de apoderarse del avión, antes de ser reducido con la intervención de pasajeros.
Otra línea investigativa apuntaba a un posible intento de suicidio, según informó el Canal 12 de Israel. Bajo esa hipótesis, uno de los pilotos habría intentado provocar la caída del avión y el otro habría intervenido para evitarlo. Ambas versiones permanecían bajo investigación.
Los pasajeros quedaron a salvo
Tras el aterrizaje en Arabia Saudita, los pasajeros permanecieron a resguardo mientras las autoridades avanzaban con las actuaciones correspondientes y los integrantes de la tripulación eran interrogados.
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que el episodio estaba bajo control y que se habían iniciado las gestiones para garantizar el regreso seguro de los pasajeros israelíes.
FlyDubai, aerolínea con sede en Emiratos Árabes Unidos, opera una flota integrada por aeronaves Boeing 737 y mantiene conexiones regulares entre Dubái y distintos destinos internacionales.
Imágenes sensibles
⚠️LO QUE SE SABE SOBRE: El vuelo FZ 1073 de la aerolínea flydubai, que cubría la ruta Dubái – Tel Aviv, sufrió un grave incidente; La aeronave, un Boeing 737, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, luego de que se reportara una pelea entre los… pic.twitter.com/5qwxERDxf4— HISTORIA Y GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) September 30, 2026