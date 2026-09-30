Las ventas de yerba mate crecieron por primera vez en el año en el mercado interno

La comercialización de yerba mate en el mercado interno registró en agosto su primera suba del año, con un incremento cercano al 10% respecto del mismo mes de 2025. El repunte permitió que el acumulado de los primeros ocho meses también quedara por encima del registrado un año atrás.

Durante agosto salieron de las plantas de empaquetado 24.502.524 kilos de yerba mate, mientras que entre enero y agosto se comercializaron 186.091.018 kilos en el país. En igual período de 2025 habían sido 183.901.843 kilos.

De esta manera, el mercado interno acumuló 2.189.175 kilos adicionales, equivalente a un crecimiento de poco más del 1%, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Las exportaciones también aumentaron

El mercado externo mantuvo su tendencia positiva. Durante los primeros ocho meses del año, Argentina exportó 38.015.173 kilos de yerba mate, unos 3,3 millones de kilos más que en el mismo período de 2025.

Solo durante agosto se exportaron 5.931.135 kilos, frente a los 5.288.010 kilos registrados en el mismo mes del año anterior.

Al sumar las ventas internas y las exportaciones, la comercialización alcanzó los 224.106.191 kilos durante 2026, contra 218.603.143 kilos del año anterior. La diferencia representó un crecimiento del 2,51%.

Qué paquetes eligen los argentinos

Los envases de medio kilo continuaron como los más elegidos, al concentrar el 54,07% de las salidas de los molinos destinadas al mercado interno. Los paquetes de un kilo representaron el 40,28%, mientras que las presentaciones de dos kilos alcanzaron el 1,77%.

Una década atrás, los paquetes de 500 gramos representaban alrededor del 58% del mercado, mientras que los de un kilo concentraban aproximadamente el 34%. Los datos mostraron así un avance de las presentaciones más grandes dentro de las preferencias de los consumidores.

Entre las principales empresas del sector aparecieron la Cooperativa Agrícola Colonia Liebig, productora de Playadito; Las Marías, con Taragüí; Establecimiento Santa Ana, con CBSe; La Cachuera, con Amanda; y Hreñuk, con Rosamonte. En conjunto aportaron más de 117 millones de los 186 millones de kilos vendidos entre enero y agosto.

Cayó la producción de hoja verde

El crecimiento de las ventas contrastó con la situación de la producción primaria. En agosto ingresaron a los secaderos 138.806.424 kilos de hoja verde, por debajo de los 146.593.222 kilos registrados en igual mes de 2025.

Entre enero y agosto se procesaron 708.449.3

El escenario estuvo acompañado por reclamos de productores por los valores recibidos por la materia prima. Organizaciones del sector estimaron que necesitarían alrededor de 700 pesos por kilo de hoja verde para alcanzar niveles de rentabilidad.