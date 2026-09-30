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Política Asistencia social provincial

Aumentan las pensiones de la Ley 4035 en Entre Ríos: los nuevos montos desde octubre

El Gobierno provincial actualizó las prestaciones para adultos mayores, personas con invalidez y madres con hijos a cargo. Los nuevos valores regirán desde octubre, supo Elonce.

30 de Septiembre de 2026
Aumentan las pensiones Ley 4035 en Entre Ríos
Aumentan las pensiones Ley 4035 en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

El Gobierno provincial actualizó las prestaciones para adultos mayores, personas con invalidez y madres con hijos a cargo. Los nuevos valores regirán desde octubre, supo Elonce.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso un aumento de las pensiones provinciales correspondientes a la Ley 4035, destinadas a adultos mayores, personas con invalidez y madres con hijos a cargo. Los nuevos montos comenzarán a regir desde octubre de 2026.

 

Con el incremento, las prestaciones de asistencia social a la ancianidad y por invalidez pasarán a ser de $120.000 mensuales, mientras que el beneficio destinado a madres con hijos a cargo quedará establecido en $90.000 por mes.

 

De acuerdo con el decreto provincial, al que accedió Elonce, desde octubre los montos serán los siguientes:

  • Asistencia social a la ancianidad: $120.000.
  • Asistencia a la invalidez: $120.000.
  • Asistencia social a madres con hijos a cargo: $90.000.

 

La Ley 4035 autoriza al Poder Ejecutivo entrerriano a brindar asistencia social a esos tres grupos y establece que el beneficio consiste en una pensión mensual cuyo monto es determinado por el Gobierno provincial.

El aumento demandará $296 millones durante 2026

En los fundamentos del decreto se indica que la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano había solicitado una actualización de los importes.

 

Según explicó el Ejecutivo, la modificación busca contribuir a cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios y, además, permitirá retomar el otorgamiento de nuevas altas de estas pensiones.

 

Para afrontar el impacto de la actualización durante el ejercicio 2026, se realizó una adecuación de créditos presupuestarios por $296 millones, previamente aprobada mediante la Resolución 565/2026 del Ministerio de Desarrollo Humano.

 

El decreto autorizó las transferencias necesarias tanto para cubrir la nómina mensual de beneficiarios como también para financiar las nuevas altas que se otorguen.

 

Los recursos serán afrontados por el Tesoro Provincial a través de Rentas Generales. La nómina de beneficiarios deberá ser avalada y certificada mensualmente por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado.

Temas:

Ley 4035 pensiones Entre Ríos pensiones provinciales Adultos Mayores invalidez
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