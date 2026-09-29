Fondos para rutas entrerrianas: la Justicia dio trámite al amparo y pidió informes a Nación

La Justicia Federal dio trámite al amparo por fondos para rutas entrerrianas, presentado por Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay. El juez Federico Martin pidió informes al Gobierno nacional antes de resolver la cautelar.
La Justicia Federal dio trámite al reclamo por los fondos para rutas entrerrianas que impulsaron los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay. La presentación busca que el Estado nacional reactive las obras y tareas de mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos con recursos vinculados al impuesto a los combustibles.
La causa tramita ante el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Martin, bajo el expediente 12957/2026, caratulado “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía y otro s/ Amparo Ley 16.986”. El magistrado declaró la competencia del tribunal para intervenir y notificó a las partes demandadas.
Además, antes de resolver la medida cautelar solicitada por los legisladores, Martin requirió a los organismos demandados que presenten, en un plazo de tres días, un informe sobre el interés público comprometido. Por lo tanto, la resolución no implica todavía una orden al Gobierno nacional para transferir los fondos ni una decisión definitiva sobre el planteo.
El reclamo por el impuesto a los combustibles
El planteo judicial está vinculado con los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), financiado mediante el impuesto a los combustibles líquidos y destinado, entre otros objetivos, a infraestructura vial. Los demandantes cuestionan el destino que el Estado nacional habría dado a parte de esos recursos.
En ese sentido, Michel afirmó: “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”.
El legislador también sostuvo: “Más de $1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno, cuando se deberían haber destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia”. Tanto la cifra como el destino atribuido a esos recursos forman parte del planteo de los demandantes y todavía no constituyen una determinación de la Justicia.
Las rutas nacionales alcanzadas por el reclamo
El planteo comprende la red vial nacional que atraviesa Entre Ríos. Entre los principales corredores se encuentran las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, además de las rutas 130, 131, 136 y A015.
La Ruta Nacional 12 atraviesa sectores del sur y oeste provincial y pasa por ciudades como Gualeguay, Nogoyá y Paraná, mientras que la Ruta Nacional 14 constituye uno de los principales corredores del este entrerriano y conecta, entre otras localidades, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.
También se encuentra la Ruta Nacional 18, que cruza Entre Ríos de oeste a este y vincula Paraná con la Ruta Nacional 14, pasando por Villaguay y San Salvador. El reclamo alcanza además a otros corredores y accesos nacionales que resultan relevantes para la conectividad provincial, indicó Federal al Día.
Qué deberá resolver ahora la Justicia
Tras la decisión del Juzgado Federal de Victoria, el próximo paso será la presentación de los informes solicitados al Estado nacional. Una vez incorporada esa documentación, el magistrado deberá analizarla antes de pronunciarse sobre la medida cautelar requerida por los legisladores.
La presentación apunta a que los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles que, según los demandantes, corresponden a infraestructura vial, sean aplicados al mantenimiento, conservación y ejecución de obras en las rutas nacionales entrerrianas.
De esta manera, el reclamo por los fondos para rutas entrerrianas avanzó en la Justicia Federal, aunque todavía resta una resolución sobre la cautelar y, posteriormente, sobre el fondo de la causa.