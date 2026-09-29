Tras la procesión por San Miguel Arcángel, se celebra la misa central en su honor

Comenzó este martes por la tarde la tradicional procesión en honor a San Miguel Arcángel, patrono de la provincia de Entre Ríos, con la participación de fieles que se congregaron en inmediaciones de la histórica parroquia ubicada en la zona de Alameda de la Federación y Buenos Aires, en Paraná.

La celebración concentra durante la tarde las principales actividades previstas por la festividad religiosa. La procesión recorre las calles aledañas al templo y posteriormente se programó la celebración de la misa central frente a la parroquia.

Según registró Elonce desde el lugar, los fieles iniciaron el recorrido por calle Buenos Aires para luego continuar por Santa Fe y llegar hasta Malvinas. Desde allí, la procesión emprendió el regreso por Buenos Aires en dirección al templo.

Misa central frente a la parroquia

Una vez finalizado el recorrido, está previsto para las 17 la misa central como uno de los momentos principales de la celebración de San Miguel Arcángel.

A diferencia de otras jornadas festivas, durante la mañana no se celebraron misas en la parroquia, debido a que las actividades religiosas se concentraron en la programación de la tarde.

Tras la procesión y la misa central, la celebración continuará con una presentación musical frente al templo, como cierre de las actividades organizadas en honor al patrono provincial.

La misa central

Tras finalizar la procesión por las calles aledañas, comenzó la misa central en honor a San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos. La celebración religiosa se desarrolló frente a la parroquia y congregó a numerosos fieles que permanecieron en el lugar para participar de uno de los momentos centrales de la festividad.

Una celebración tradicional

San Miguel Arcángel es el patrono de Entre Ríos y cada 29 de septiembre su festividad congrega a fieles en la parroquia que lleva su nombre en Paraná.

La procesión volvió a formar parte de los actos centrales y recorrió algunas de las calles del casco histórico de la capital entrerriana antes del regreso de los participantes al templo.

Llegada de la procesión a la parroquia San Miguel Arcángel

La jornada continuará durante la tarde con la celebración religiosa central y las actividades previstas frente a la parroquia.