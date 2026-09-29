Scaloni definió el nuevo orden de capitanes de la Selección Argentina: quiénes siguen al Cuti Romero

El nuevo orden de capitanes de la Selección Argentina quedó definido por Lionel Scaloni, quien confirmó que Cristian "Cuti" Romero estará al frente y reveló que Emiliano "Dibu" Martínez será el segundo, mientras que Lautaro Martínez ocupará el tercer lugar. La precisión llegó en la previa del amistoso de este miércoles ante Bolivia.

Scaloni ya había confirmado días atrás que Romero sería el encargado de heredar la cinta en la nueva etapa de la Albiceleste. En aquella oportunidad explicó que el defensor estaba tercero en la consideración, detrás de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, y mencionó a otros referentes como posibles portadores del brazalete. Ahora estableció formalmente cómo continuará la línea de capitanes.

LOS NUEVOS CAPITANES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA, REVELADOS POR LIONEL SCALONI. 📺 #ESPNF90 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LbGOKvejoa — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2026

"El capitán ya era Cuti después de Leo y Ota. El segundo va a ser Dibu y el tercero, Lautaro", reveló el entrenador. De esta manera, Emiliano Martínez y Lautaro Martínez quedaron inmediatamente detrás del defensor cordobés dentro de la nueva estructura de liderazgo.

Scaloni respaldó al Cuti Romero

El entrenador también explicó por qué confía en Romero para asumir la principal responsabilidad. "Cuti, además de ser un gran jugador, puede llevar adelante la responsabilidad de la cinta. Todos querrán imitarlo", afirmó.

Scaloni reconoció, sin embargo, que el defensor deberá controlar algunos aspectos de su temperamento. "Todos sabemos que es muy voluntarioso, para no decir otra cosa. Tendrá que mejorarlo de ahora en adelante", sostuvo, aunque remarcó que el cuerpo técnico confía en su evolución.

La Selección Argentina enfrentará este miércoles 30 de septiembre a Bolivia, desde las 21 horas, en el Mario Alberto Kempes. Luego jugará ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también a las 21, y cerrará la serie frente a Benín el martes 6, a las 20, en el Monumental, encuentro previsto como la despedida de Messi ante el público argentino.