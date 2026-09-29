Protector solar: precios, qué factor usar, cada cuánto renovarlo y qué recomiendan para niños

Con el aumento de las temperaturas y una mayor exposición al aire libre, los protectores solares comenzaron a ganar protagonismo entre los productos para el cuidado de la piel. Desde una farmacia del centro de Paraná explicaron a Elonce cuáles fueron las principales consultas y brindaron recomendaciones para adultos y niños.

Antonela, farmacéutica de Farmacia Moderna, señaló que los consumidores se inclinaron principalmente por productos con un nivel elevado de protección. “Generalmente, la gente está buscando factor solar alto, así que estamos arrancando en 50 en adelante”, explicó.

Asimismo, aclaró que, aunque un protector corporal puede aplicarse en el rostro, existen productos específicamente formulados para esa zona. “Es mucho más amigable usar directamente el facial: tiene texturas más ligeras, se absorbe mejor y es más cómodo”, indicó.

Protectores faciales y opciones con color

Entre las alternativas disponibles, la farmacéutica mencionó los protectores faciales con color, que además de brindar protección permiten uniformar visualmente la piel.

“Hay diferentes tonos de piel y también son más cubritivos para aquellos que tienen manchas en la cara. Hay distintas opciones para todos los tipos de piel”, detalló.

En cuanto a las diferencias entre los productos, explicó que las formulaciones faciales suelen presentar texturas más livianas y pensadas específicamente para el rostro, mientras que existen presentaciones diferentes destinadas al resto del cuerpo.

Qué protector usar en niños

Respecto de los más chicos, la farmacéutica hizo especial hincapié en evitar la exposición directa al sol. “Para los niños y los bebés no se recomienda que se expongan al sol antes de los tres años”, manifestó.

Ante situaciones en las que se produzca exposición, recomendó utilizar productos específicos. “Tenemos que optar por los factores solares, siempre un mínimo de factor 50 en adelante, y están los pediátricos específicamente”, agregó.

También recordó que una de las principales medidas preventivas fue evitar permanecer directamente bajo el sol durante las horas de mayor intensidad. “Deberíamos evitar la exposición solar de 10 a 16 aproximadamente, pero si nos exponemos, siempre con protección en ese horario”, sostuvo.

Cada cuánto hay que renovar el protector

Otro punto fundamental fue la frecuencia de aplicación. Consultada sobre cada cuánto tiempo debía renovarse la protección, Antonela respondió: “Siempre cada dos horas, por lo menos”.

Además, explicó cómo combinar el protector solar con el repelente cuando comiencen a proliferar los mosquitos durante los días de temperaturas más elevadas.

“En caso de exponerse al sol y a los mosquitos, primero aplicamos el protector solar y después el repelente”, precisó.

Cuánto cuestan los protectores solares

Sobre los valores de referencia, indicó que los packs familiares partían desde aproximadamente 32.000 pesos, mientras que los protectores faciales se ubicaban desde alrededor de 30.000 pesos, aunque los montos dependen del producto y la presentación.

Protectores solares: Guía de precios y recomendaciones de uso

En relación con su duración, señaló que un envase podía utilizarse durante uno o dos meses, aunque esto variaba según su tamaño y la frecuencia y cantidad de producto aplicado.