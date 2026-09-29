Día Mundial del Corazón: advierten qué factores preocupan y por qué es clave aprender RCP

REDACCIÓN ELONCE
Marcelo Filiberti, secretario de la Red Nacional de RCP de la Federación Argentina de Cardiología, advirtió que se producen unas 40.000 muertes súbitas al año y destacó la importancia de los controles, la alimentación y el ejercicio. El sábado habrá una jornada abierta para aprender RCP en Paraná.
En el Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre, especialistas remarcaron la importancia de la prevención cardiovascular y advirtieron sobre el impacto que puede tener el estrés en la salud. Marcelo Filiberti, secretario de la Red Nacional de RCP de la Federación Argentina de Cardiología, dialogó con Elonce y brindó recomendaciones para reducir los factores de riesgo.
"El estrés es, hace mucho tiempo, uno de los factores de riesgo más importantes en cuanto al corazón", explicó Filiberti. Señaló que además puede repercutir indirectamente sobre otros hábitos: "Al estar estresado, uno come diferente y no hace actividad. Entonces es importantísimo evaluar ese tipo de situaciones".
En ese sentido, puso el acento en una combinación de medidas preventivas: controles médicos, alimentación saludable y ejercicio. A esas herramientas agregó la necesidad de que la población aprenda reanimación cardiopulmonar (RCP) y conozca cómo utilizar un desfibrilador ante una emergencia.
RCP y desfibriladores para actuar ante una emergencia
Filiberti indicó que en Argentina se registran aproximadamente 40.000 muertes súbitas por año y explicó que, además de trabajar sobre la prevención, es fundamental estar preparados para intervenir cuando ocurre un paro cardíaco. "Tenemos que prepararnos, saber hacer RCP y saber usar el desfibrilador", afirmó.
Sobre estos dispositivos, sostuvo que son sencillos de utilizar y cada vez están presentes en más espacios públicos. "El uso del desfibrilador a tiempo tiene un 70% de probabilidades de salvar una vida", aseguró. Explicó que el aparato analiza el ritmo cardíaco y determina si corresponde aplicar una descarga.
En caso de no contar con un desfibrilador, destacó la importancia de iniciar rápidamente la RCP. Ante una persona inconsciente que no respira, recomendó activar inmediatamente el sistema de emergencias y comenzar las compresiones. Según detalló, deben realizarse entre 100 y 120 por minuto, aunque insistió en que la capacitación práctica resulta indispensable para conseguir una maniobra de calidad.
Una jornada gratuita para aprender RCP en Paraná
En el marco de las actividades por el Día Mundial del Corazón, este sábado de 10 a 12 horas se realizará en la zona de Plaza 1º de Mayo y la Peatonal de Paraná, frente al Club Social, una jornada abierta a toda la comunidad para aprender y practicar RCP.
La propuesta contará con la participación de la Federación Argentina de Cardiología, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios y la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos. Habrá muñecos de entrenamiento para realizar las prácticas y actividades vinculadas con la prevención cardiovascular.
Filiberti también destacó el alcance que tuvo este año el programa nacional de escuelas cardiosaludables. La iniciativa había planteado inicialmente llegar a 60 establecimientos, en coincidencia con los 60 años de la Federación Argentina de Cardiología, pero "superamos las 900, algo que realmente nos llenó de orgullo y satisfacción", señaló.
Las escuelas participantes reciben material sobre prevención, alimentación, ejercicio, controles, RCP y utilización del desfibrilador. En Paraná se sumaron, entre otras, Plaza Mayor, Escuela Normal y Edupro. Como cierre, tres establecimientos serán seleccionados para recibir un desfibrilador instalado y capacitación para 25 docentes.