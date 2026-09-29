Subastarán en Santa Fe más de 200 bienes incautados al delito: los detalles

La subasta se realizará el 16 de octubre en la Estación Belgrano. El catálogo incluye 224 lotes. Hay autos, motos, bicicletas y hasta máquinas arcade.
La provincia de Santa Fe realizará la sexta subasta de bienes incautados al delito y ya abrió la inscripción. El remate se realizará el viernes 16 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad capital. El catálogo oficial reúne 224 lotes, con una amplia variedad de vehículos, motos, bicicletas, embarcaciones y otros bienes.
La inscripción para participar está abierta hasta el 8 de octubre a través de la página oficial del Gobierno provincial. La exhibición de los lotes será el jueves 15, de 10 a 18, y el viernes 16, de 8.30 a 13, mientras que la subasta comenzará a las 16.20.
Entre los bienes que aparecen en el catálogo hay una casa con 99 metros cuadrados de superficie edificada y un terreno de 77,43 metros cuadrados, con una base de $40 millones. El inmueble registra deudas impositivas y de servicios que deberán ser afrontadas por quien resulte adjudicatario.
La documentación de APRAD precisa que, al 28 de septiembre, esas deudas sumaban $1.925.649,14: $174.889,83 correspondientes al API Inmobiliario, $1.041.609,57 de TGI y $709.149,94 de Aguas Santafesinas.
En el segmento de vehículos aparecen algunas de las unidades con las bases más elevadas de toda la subasta. Por ejemplo: Toyota Hilux 4x4 SRX 2021, con 14.812 kilómetros: base de $12 millones; Toyota SW4 SRX 2016, con 104.757 kilómetros: $11 millones; Ford Ranger 4x4 LTD 2020, con 92.722 kilómetros: $10 millones; Toyota Hilux SRX 2020, con 106.466 kilómetros: $10 millones; Renault Alaskan 2023, con 67.713 kilómetros: $7,5 millones; Volkswagen Nivus 2020, con 76.340 kilómetros: $7 millones y Nissan Kicks 2020, con 75.731 kilómetros: $7 millones.
El catálogo también incluye un Audi A6 2012 con una base de $5 millones, un BMW X1 2012 desde $3 millones y distintos modelos de Fiat, Peugeot, Ford, Chevrolet, Renault, Volkswagen y Toyota.
Más de 90 motos desde $140.000
Una de las características más llamativas del catálogo es la cantidad de motocicletas. Hay 91 motos, con bases que van desde $140.000.
Entre ellas aparecen modelos Honda Wave, CG 150 Titan, XR250 Tornado, Yamaha YBR y FZ, Bajaj Rouser, Corven, Guerrero, Motomel, Gilera, Keller y otras marcas.
También hay unidades relativamente nuevas: por ejemplo, una Corven Energy 110 modelo 2025 tiene una base de $300.000, mientras que una Honda Wave 110 modelo 2024 parte de $400.000.
Bicicletas, máquinas arcade y embarcaciones
El catálogo también tiene 40 bicicletas, cuyas bases están fijadas en $30.000 cada una. Hay modelos de SLP, Venzo, Vairo, Gravity, Bulldog, Bolt, Moove, Firebird, Jamis, Shimano y otras marcas.
Además, se ofrecen 10 máquinas arcade retro, todas con una base de $20.000 y la aclaración de que son bienes “para restaurar”.
Entre los lotes menos habituales también aparecen dos embarcaciones. Una Bermuda Sport 200, con motor Evinrude 200, tiene una base de $7 millones y se subasta sin tráiler y sin hélice. Otra embarcación Kaisser 540, equipada con motor Mercury 90, parte de $4 millones.
Si se suman los precios base de los 224 lotes, el monto alcanza aproximadamente $366,22 millones. Esa cifra no representa una recaudación prevista, sino la suma de los valores mínimos establecidos para iniciar las pujas.
De acuerdo con las bases, Aprad utilizó distintos criterios para seleccionar los bienes, entre ellos su estado general, valuación, situación jurídica, tiempo de secuestro, depreciación y costos de conservación. En determinados lotes, además, redujo los precios de mercado aproximadamente un 50% para hacer más atractiva la puja.
Cómo participar de la subasta
Para participar es obligatorio realizar una inscripción previa. El día de la subasta los interesados deberán concurrir con DNI y acreditar su identidad antes del ingreso. Cada persona humana o jurídica podrá adquirir como máximo cinco lotes.
El comprador deberá pagar en el momento de la subasta una seña equivalente al 10% de la oferta, además de la comisión del martillero: 10% para bienes muebles y 6% para inmuebles. El saldo restante, equivalente al 90%, deberá abonarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la aprobación de la subasta.
En el caso de los vehículos, las bases establecen además que el comprador queda exento de las deudas de patente, multas y otros cargos vinculados al dominio anterior hasta la fecha de la subasta, aunque deberá afrontar los gastos correspondientes a la nueva inscripción y eventuales trámites de regularización.
La subasta será el viernes 16 de octubre a las 16.20 en la Estación Belgrano, bulevar Gálvez 1150, Santa Fe.