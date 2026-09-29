El Municipio de Feliciano flexibilizó los requisitos para la venta de lotes con el objetivo es garantizar el acceso a los terrenos disponibles como paso previo para la vivienda. Las disposiciones no incluyen a funcionarios políticos.
Este lunes el intendente de Feliciano, Damián Arévalo anunció la flexibilización en las condiciones del nuevo llamado a venta de terrenos municipales como respuesta a las solicitudes de los vecinos , buscando simplificar los trámites administrativos y requisitos para que más familias de trabajadores de la localidad puedan concretar el sueño del lote propio.
Entre las principales modificaciones operativas implementadas para este programa habitacional se destaca la eliminación definitiva del requisito de cinco años de antigüedad de residencia previa en la ciudad, facilitando el arraigo local. Asimismo, el municipio suprimió la exigencia de presentar un garante para aquellas operaciones que se concreten bajo la modalidad de pago al contado, la cual contará con un beneficio exclusivo del 10% de descuento.
Con el propósito de resguardar el bolsillo de los aspirantes, se resolvió congelar los precios manteniéndolos a valor de lista original, ofreciendo además amplias alternativas de financiamiento en planes de hasta 12 y 36 cuotas previsibles.
La iniciativa posee también un fuerte componente de desarrollo y de inclusión institucional. Los nuevos lotes están proyectados con un criterio mixto, permitiendo que los adjudicatarios instalen su propio negocio, taller o estudio profesional en el mismo predio para incentivar el autoempleo. Además, se universalizó la participación para todo el personal municipal , incluyendo a agentes de planta permanente, contratados y temporarios , estableciendo que la única exclusión del programa aplica estrictamente a los cargos políticos de decisión.
Finalmente, se indicó que quienes ya adquirieron sus lotes en convocatorias anteriores se verán beneficiados de manera automática con las mismas flexibilidades y ventajas financieras anunciadas en este llamado.