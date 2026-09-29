Frigorífico acumula 232 cheques rechazados y ya afecta a productores entrerrianos

La crisis financiera del frigorífico Ecocarnes SA comenzó a impactar en productores y consignatarios de Entre Ríos y Buenos Aires. La empresa acumuló 232 cheques rechazados por un total de $5.866,2 millones, además de una deuda superior a los $41.000 millones con el sistema financiero.

La compañía tiene su planta sobre la ruta 202, a la altura del kilómetro 55, en la localidad bonaerense de San Fernando. Pese a las dificultades económicas, el establecimiento continuó funcionando, aunque con un nivel de actividad cercano al 30% de su capacidad.

De acuerdo con los registros comerciales, 231 de los 232 cheques rechazados permanecían sin recuperar y solamente uno figuraba como abonado. Además, otros 228 documentos registraban multas impagas.

Durante septiembre fueron informados 200 cheques rechazados por un monto acumulado de $4.727,6 millones. Fuentes del sector señalaron que entre los acreedores perjudicados se encontraban productores ganaderos y consignatarios entrerrianos.

Posible concurso preventivo

En el sector frigorífico se analizaba la posibilidad de que Ecocarnes solicitara un concurso preventivo con un pasivo que podría superar los $35.000 millones. Sin embargo, todavía no se había establecido una fecha para la presentación judicial, publicó La Nación.

La documentación comercial de la empresa reflejaba un endeudamiento de $41.469 millones con 20 entidades financieras hasta julio de 2026. A esa cifra se sumaban compromisos mensuales estimados en aproximadamente $1.414 millones.

El secretario general de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores de la Carne y Afines (Fesitcara), Gabriel Vallejos, manifestó que los representantes gremiales esperaban conocer las condiciones de una eventual convocatoria de acreedores.

“Estamos esperando que le pongan fecha al concurso para ver si podemos conseguir algo. La situación es muy extraña”, expresó el dirigente sindical.

También anticipó una reunión con uno de los propietarios de la compañía, Ernesto Bugallo, quien se convirtió en uno de los interlocutores de la firma ante el sindicato.

La planta continuó operativa

Ecocarnes emplea entre 530 y 550 trabajadores y tiene como actividad principal el procesamiento de carne bovina para el mercado interno y la exportación.

A pesar del deterioro financiero, la planta permanecía operativa. No obstante, el nivel de faena se encontraba muy por debajo de su capacidad.

Según explicó Vallejos, durante la última semana se procesaron aproximadamente 300 animales por día, mientras que el establecimiento puede alcanzar una faena de alrededor de 900 cabezas diarias.

La actividad representaba, de esta manera, cerca del 30% del potencial total de la planta.

“La planta está operativa y esperamos que continúe de esa manera. Estamos haciendo todo lo posible y los trabajadores vienen realizando un esfuerzo tremendo”, afirmó el representante gremial.

Preocupación por los trabajadores

La crisis también repercutió sobre las condiciones laborales. La empresa registraba aportes patronales parciales e impagos correspondientes a diferentes meses de 2026.

El sindicato denunció, además, que los trabajadores permanecieron durante varios meses sin cobertura de obra social. “Tratamos de comprender la situación porque todo el sector atraviesa dificultades”, explicó Vallejos.

Durante las reuniones mantenidas entre la empresa y el gremio, la conducción del frigorífico planteó diferentes alternativas para reducir los costos operativos.

Según el dirigente, algunas de esas medidas podían afectar los salarios de los trabajadores. El sindicato rechazó esa posibilidad y pidió preservar los ingresos y las fuentes laborales.

“Como ocurre habitualmente, lo primero que se pretende ajustar es el salario de los compañeros. Les pedimos que sean cuidadosos con los trabajadores, que hasta ahora vienen cobrando”, señaló.

Vallejos advirtió que los empleados estaban dispuestos a sostener la actividad mientras existiera trabajo, pero aclaró que no aceptarían continuar resignando ingresos.

El impacto en la cadena ganadera

La interrupción de la cadena de pagos comenzó a generar preocupación entre productores, consignatarios y proveedores vinculados con el frigorífico. El elevado número de cheques rechazados profundizó la incertidumbre, especialmente porque gran parte de los documentos seguía sin ser recuperada.

Fuentes de la industria cárnica reconocieron las dificultades que atravesaba Ecocarnes y las ubicaron dentro de una crisis más amplia del sector frigorífico. Entre los principales inconvenientes mencionaron el aumento de los costos fijos, la reducción de la faena y las dificultades para colocar determinados cortes en los mercados internacionales.

Una planta de estas características puede afrontar facturas de energía eléctrica cercanas a los $300 millones mensuales. Con una actividad reducida a menos de la mitad de su capacidad, esos gastos resultan cada vez más difíciles de sostener.

“Cuando una planta se queda sin faena es muy complicado afrontar los costos, especialmente cuando se trata de establecimientos grandes y antiguos”, explicaron fuentes de la actividad.

Dificultades para exportar

La empresa forma parte del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, entidad que reúne a frigoríficos dedicados a la comercialización de carne vacuna en el exterior.

Sin embargo, representantes del sector advirtieron que se redujo el mercado para la vaca de menor calidad con destino a China, mientras que otros destinos presentan mayores exigencias comerciales.

También explicaron que mercados como Estados Unidos y la Unión Europea compran solamente una porción determinada de la producción. El resto debe venderse dentro del mercado interno, donde el consumo se encuentra debilitado.

“Hay plantas que no tienen capacidad financiera para sostener esta estructura durante mucho tiempo”, indicaron desde la industria.

Ecocarnes recibió durante 2026 una asignación dentro de la Cuota Hilton para el ciclo comercial 2026-2027, con vigencia entre el 1º de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Audiencia para analizar el futuro de la planta

La empresa y el sindicato participarán el 5 de octubre de una nueva audiencia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.

El encuentro se realizará en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis y tendrá como objetivo analizar la situación financiera, las medidas propuestas por la compañía y la continuidad de los puestos laborales.

El gremio anticipó que priorizará el mantenimiento de la actividad, el pago de los salarios y la restitución de la cobertura de obra social.

“No sabemos cuál será la salida. La gente seguirá trabajando, pero la situación es muy compleja y tampoco están garantizadas las obras sociales”, reconoció Vallejos.