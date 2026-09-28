Empresa de insumos para el campo entró en concurso con millonarias deudas y 206 cheques rechazados

Una empresa dedicada a la comercialización de insumos para el campo ingresó en concurso preventivo mientras acumulaba más de $3.000 millones en deudas con entidades bancarias y sociedades de garantía recíproca (SGR), además de 206 cheques rechazados por $2.936 millones.

Se trata de Boagro Agronegocios S.A., firma con sede en Colonia Bossi, departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe, dedicada principalmente a la venta de semillas, fertilizantes y agroquímicos.

La apertura del concurso preventivo se hizo pública mediante un edicto judicial publicado en el Diario Castellanos de Rafaela. La sentencia fue dictada el 18 de agosto de 2026 por la jueza subrogante Natalia Carinelli, a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Rafaela.

Más de $3.000 millones en deudas

En su resolución, la Justicia dispuso “declarar abierto el concurso preventivo de Boagro Agronegocios S.A.”. La compañía está registrada en el Registro Público de Rafaela desde el 12 de mayo de 2023 y posee domicilio social sobre la Ruta Provincial 69-S.

La situación financiera de la empresa quedó reflejada en los registros de deuda: mantiene compromisos superiores a los $3.000 millones con bancos y sociedades de garantía recíproca.

A esto se agregaron 206 cheques rechazados por un total de $2.936 millones. Sin embargo, ambas cifras corresponden a registros diferentes y no necesariamente deben sumarse, ya que podría existir una superposición entre las obligaciones informadas.

Los acreedores deberán verificar sus créditos

La apertura del concurso inició un proceso judicial mediante el cual la compañía intentará reorganizar su pasivo y alcanzar un acuerdo con sus acreedores que le permita continuar funcionando y evitar una eventual quiebra.

El edicto estableció el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten ante la sindicatura sus pedidos de verificación de créditos.

Posteriormente, los informes individuales deberán ser presentados el 24 de noviembre. El informe general de la sindicatura quedó previsto para el 17 de febrero de 2027, mientras que la audiencia informativa fue establecida para el 13 de agosto de 2027, a las 11, ante el juzgado interviniente, publicó Bichos de Campo.

Una empresa vinculada directamente con el agro

Según sus actividades registradas, Boagro comercializa semillas, fertilizantes y agroquímicos y también figura vinculada con el cultivo de maíz, soja, trigo y girasol.

La compañía había tenido domicilio en la provincia de Córdoba y resolvió trasladarlo a Santa Fe mediante asambleas extraordinarias realizadas entre 2021 y 2022. El cambio quedó finalmente inscripto durante 2023 y desde entonces la firma tiene su sede en Colonia Bossi.

Este tipo de empresas ocupa un lugar importante dentro de la cadena agrícola debido a que provee a los productores de los insumos necesarios para las campañas, en operaciones que pueden incluir esquemas de financiación vinculados con los ciclos productivos y las cosechas.

El impacto de otras empresas del sector

Según consignó el periodista especializado Patricio Dobal en Punto Biz, fuentes vinculadas con la sindicatura señalaron que la compañía habría quedado fuertemente afectada por la caída de otros actores del negocio agropecuario.

La situación habría dejado a Boagro especialmente expuesta “a deudas bancarias que no pudo remontar”. Entre sus distribuciones figura Surcos, otra empresa del sector que atravesó dificultades financieras.

El caso se conoció luego de una serie de procesos judiciales que involucraron a empresas agropecuarias desde fines de 2024. Entre ellas estuvieron Los Grobo Agropecuaria, su controlada Agrofina y Surcos, que iniciaron concursos preventivos durante 2025.

El pasivo definitivo todavía deberá determinarse

Los 206 cheques rechazados constituyen otro indicador de los compromisos de pago que quedaron pendientes, aunque el monto definitivo del pasivo de la compañía todavía no está establecido.

Será el proceso de verificación de créditos el que permita determinar cuáles son las acreencias reconocidas judicialmente y establecer con mayor precisión la dimensión de las obligaciones acumuladas.

Uno de los documentos centrales será el informe general que la sindicatura deberá presentar el 17 de febrero de 2027. Allí se podrá conocer con mayor detalle la composición del pasivo y las circunstancias que llevaron a la empresa al desequilibrio financiero. Hasta entonces, Boagro intentará reorganizar sus compromisos y alcanzar un acuerdo con sus acreedores para evitar la quiebra.