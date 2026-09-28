Capacitarán a docentes para evaluar la fluidez lectora de alumnos

El Consejo General de Educación (CGE) llevará adelante, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, una capacitación destinada a los docentes que tendrán a su cargo la aplicación de la prueba de fluidez lectora a estudiantes de segundo grado de escuelas de toda Entre Ríos.

La evaluación formará parte del Plan Provincial de Alfabetización y buscará obtener información precisa sobre el desempeño lector de los alumnos. Los resultados permitirán a las instituciones educativas contar con datos para fortalecer los procesos de enseñanza y acompañar las trayectorias escolares.

Las jornadas estarán dirigidas a aplicadores de todos los departamentos entrerrianos. Según se estableció, serán docentes pertenecientes a cada institución educativa, aunque no podrán estar a cargo del grupo de estudiantes que les corresponda evaluar.

Cómo se realizará la evaluación

Para desempeñarse como aplicadores, los docentes deberán contar con facilidad para interactuar con los estudiantes y conocimientos básicos sobre el uso de herramientas tecnológicas.

Durante la capacitación recibirán las herramientas y orientaciones necesarias para desarrollar correctamente la evaluación y garantizar que cada niño pueda realizar la prueba en un entorno confiable y apropiado.

Antes de la instancia evaluativa, cada aplicador recibirá la nómina de alumnos que deberá evaluar. A su vez, las instituciones educativas tendrán que disponer de un espacio físico específico para llevar adelante las pruebas.

Qué se evaluará en los estudiantes

Las pruebas de fluidez lectora permitirán conocer la capacidad de los niños para leer palabras, pseudopalabras y un texto breve. Para determinar el desempeño se tendrán en cuenta diferentes aspectos vinculados con la lectura.

Entre los criterios que se observarán estarán la velocidad, la precisión y el ritmo, de acuerdo con los parámetros esperados para la edad de los estudiantes.

En ese proceso, los docentes aplicadores tendrán la función de acompañar a los niños durante la evaluación y asegurar condiciones adecuadas para obtener información confiable. Los datos recabados serán utilizados para fortalecer las estrategias vinculadas con la alfabetización en las escuelas entrerrianas.