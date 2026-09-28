El Festival Guitarras del Mundo celebró su 32ª edición con presentaciones en dos ciudades

La 32ª edición del Festival Guitarras del Mundo tuvo una importante convocatoria en sus presentaciones de Paraná y Victoria, realizadas durante el último fin de semana. El encuentro, organizado por UPCN Nación junto a la Seccional Entre Ríos, reunió a músicos de distintas trayectorias y sumó por primera vez una función en la ciudad de Victoria.

La actividad comenzó el sábado 26 de septiembre en Paraná y continuó el domingo 27 en Victoria, donde el festival amplió su presencia en la provincia. Según destacaron desde la organización, el público acompañó ambas propuestas, que forman parte de una iniciativa cultural desarrollada cada año en distintas ciudades del país.

El secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende, valoró la respuesta de los asistentes y reafirmó el compromiso del sindicato con estas actividades. “Que hayamos tenido esta respuesta en Paraná y Victoria nos llena de satisfacción y nos demuestra que estamos en el camino correcto. La cultura es un derecho y vamos a seguir apostando a ella”, expresó.

Dos noches de música en Paraná y Victoria

La presentación en Paraná se realizó en el Auditorio Juan Domingo Perón de la sede sindical. Allí participaron los músicos locales Valentín Cosso y Tati Grandolio, junto a Paula Carrizo y Carlos Martínez, artistas con trayectoria nacional e internacional.

El domingo, el Festival Guitarras del Mundo llegó por primera vez a Victoria. La función tuvo lugar en la sede de la Sociedad Italiana y contó con las actuaciones de Daniel Gómez, Marisa Gallo y Carlos Martínez, quien formó parte de las dos jornadas realizadas en Entre Ríos.

La incorporación de Victoria permitió extender el alcance de la propuesta musical a otra localidad entrerriana. Desde UPCN destacaron que el festival busca acercar expresiones artísticas a los trabajadores, sus familias y la comunidad en general, mediante presentaciones que se sostienen a lo largo de los años.

La importancia de sostener los espacios culturales

Allende remarcó que el encuentro forma parte de una política cultural del sindicato. “En un momento del país en el que la cultura atraviesa una situación muy difícil, sin el acompañamiento que necesita, para nosotros es muy importante seguir generando estos espacios y garantizar que la comunidad pueda acceder a propuestas culturales de calidad”, sostuvo.

El dirigente también señaló que la continuidad de estas iniciativas tiene un valor que trasciende las presentaciones musicales. “Defender la cultura también es defender nuestra identidad, nuestra memoria y aquello que somos capaces de construir colectivamente”, afirmó.

Guitarras del Mundo tiene como padrino al guitarrista y compositor Juan Falú y celebra este año su 32ª edición. A través de sus distintas sedes, el festival reúne a intérpretes y acerca al público propuestas vinculadas con la guitarra y sus diversas expresiones musicales.

El balance de UPCN tras las presentaciones

La secretaria de Cultura de UPCN Entre Ríos, Noelia Bertín, también destacó la participación del público durante las dos jornadas. “Estamos muy felices por la convocatoria que tuvimos. Para nosotros es una enorme satisfacción que la gente pueda disfrutar de estas propuestas de primer nivel”, manifestó.

La dirigente agradeció especialmente a la Sociedad Italiana de Victoria por facilitar el espacio para concretar la primera presentación del festival en esa ciudad. También reconoció el trabajo de quienes participaron en la organización de ambas funciones.

Por último, Bertín expresó su agradecimiento “al público y a cada uno de los artistas que formaron parte de esta edición, por su compromiso y por compartir su talento”. Con las presentaciones del sábado y el domingo, el Festival Guitarras del Mundo completó una nueva edición en Entre Ríos y sumó a Victoria a su recorrido provincial.