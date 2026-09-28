Hacking Day en Sala Mayo: quedan cupos y llegarán especialistas de Rosario y Uruguay

El Hacking Day en Sala Mayo tendrá su segunda edición este viernes 2 de octubre, desde las 9 y hasta aproximadamente las 20 horas, y todavía quedan cupos para participar de manera gratuita. A pocos días del encuentro, Emanuel Orzuza, coordinador de Innovación Pública de la Municipalidad de Paraná, brindó a Elonce nuevos detalles sobre los especialistas que llegarán a la ciudad.

Una de las novedades será la participación de expositores seleccionados mediante un Call for Papers, convocatoria que permitió incorporar propuestas externas a la programación. Entre los elegidos se encuentran Valentín, quien llegará desde Rosario, y David, proveniente de Montevideo, Uruguay.

!Tenemos dos ganadores de un Call for Papers. Uno viene desde Rosario a dar una charla y otro desde Montevideo", explicó Orzuza. Las exposiciones abordarán cuestiones técnicas como prompt injection aplicado a firewalls mediante inteligencia artificial y threat hunting, concepto vinculado con la búsqueda activa de amenazas informáticas.

Una oportunidad para generar vínculos

Más allá de las exposiciones, la organización apunta a que el encuentro permita establecer contactos entre quienes ya trabajan en tecnología y aquellos que buscan insertarse en un sector con demanda laboral. "Tratamos de armar comunidad en la región y brindar nuevas conexiones para estas oportunidades laborales", señaló el funcionario.

La jornada se desarrollará íntegramente en Sala Mayo y contará con camiones de comida y patio gastronómico, lo que permitirá que los asistentes permanezcan en el predio durante las distintas actividades previstas.

El cierre tendrá un formato diferente al programa técnico: habrá un after en la explanada de Sala Mayo para facilitar el networking entre profesionales, especialistas, estudiantes y aficionados provenientes de diferentes puntos del país.

Cómo participar del Hacking Day

La participación será libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa y los lugares disponibles son limitados. Orzuza confirmó que, a pocos días del encuentro, todavía quedan algunos cupos.

"Es una muy linda oportunidad de intercambiar con personas de muy buen nivel técnico que vienen de distintos puntos de Argentina y también desde afuera", destacó.