Avanza la nueva avenida urbana que conectará la Ruta 12 con la Circunvalación a Paraná

La obra sumó más de 2.000 metros pavimentados e incluyó conexiones peatonales, mejoras pluviales y un nuevo acceso al Parque Industrial desde avenida Miguel David.
La nueva avenida urbana que conectará la Ruta 12 con la Circunvalación registró avances en diferentes frentes de trabajo en Paraná. El proyecto contempló pavimentación, conexiones peatonales y vehiculares, mejoras en los desagües pluviales y un nuevo ingreso al Parque Industrial.
Fuentes municipales informaron que quedó concluido el túnel peatonal que prolongó la circulación de calle Soldado Bordón. En ese sector continuaron las tareas complementarias para que los vecinos pudieran recuperar la conexión entre sectores del barrio que había quedado interrumpida por la construcción del terraplén.
Las intervenciones buscaron restablecer una circulación segura para peatones y vehículos, además de solucionar los inconvenientes provocados por la acumulación de agua durante las lluvias.
Pavimentación de calles y colectoras
La obra incluyó la pavimentación de 150 metros de calle Hernandarias, en el tramo comprendido entre Soldado Bordón y una alcantarilla.
También fueron completados otros 300 metros de pavimento sobre una calle colectora. Los trabajos permitirán recuperar el paso de automóviles, colectivos y camiones recolectores.
“La circulación vehicular había quedado totalmente interrumpida y eso generaba muchísimos inconvenientes”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
La nueva infraestructura permitirá vincular nuevamente diferentes sectores y mejorar el acceso de los servicios públicos al barrio.
Mejoras en los desagües pluviales
Los trabajos también estuvieron orientados a resolver problemas relacionados con el escurrimiento del agua.
Los anegamientos dificultaban el tránsito durante las tormentas y continuaban afectando la circulación después de las precipitaciones.
“Hoy esos temas están resueltos. Se está avanzando a muy buen ritmo y estamos muy satisfechos”, afirmó Loréfice.
Las mejoras hidráulicas fueron incorporadas al proyecto vial para evitar que la acumulación de agua volviera a interrumpir el tránsito en la zona.
Más de 2.000 metros de pavimento
En la traza principal de la avenida continuaron las tareas de recomposición de la base y subbase, riego y colocación de pavimento.
Según se informó, hasta el momento fueron ejecutados más de 2.000 metros pavimentados.
El proyecto establecerá una nueva conexión entre la Ruta Nacional 12 y la avenida de Circunvalación, con el objetivo de ordenar el tránsito y ofrecer una alternativa para el desplazamiento urbano.
La traza también tendrá un papel estratégico para la actividad productiva debido a su vinculación con el Parque Industrial.
Un nuevo acceso al Parque Industrial
Uno de los objetivos principales fue recuperar el ingreso al Parque Industrial mediante la nueva avenida urbana, con acceso desde avenida Miguel David.
En ese punto se trabajó sobre un tramo de aproximadamente 300 metros, cuya finalización estaba prevista antes de fin de año.
La habilitación constituirá el primer sector de la nueva avenida en condiciones de ser utilizado por los conductores.
El nuevo acceso permitirá ordenar la circulación de vehículos particulares y del transporte de cargas que se dirige hacia el predio industrial.
Asimismo, la obra mejorará la seguridad vial y reducirá las dificultades que enfrentaban los vecinos y trabajadores para ingresar a ese sector de la ciudad.