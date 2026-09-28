Identificaron al motociclista que murió tras descompensarse durante un viaje y revelaron nuevos detalles

El motociclista que murió después de descompensarse durante un viaje solicitado mediante una aplicación fue identificado como Horacio Francisconi. El episodio ocurrió el domingo a las 22:58 sobre calle 9 de Julio, junto al Juzgado Municipal de Faltas de Paraná.

Francisconi conducía una motocicleta Motomel CX 150cc y trasladaba a una joven de 22 años bajo la modalidad de la app de viajes. Según el relato de la pasajera, el hombre manifestó que se sentía descompuesto, detuvo la marcha sobre la acera oeste y posteriormente ambos cayeron sobre la cinta asfáltica.

El conductor fue trasladado al Hospital San Martín con traumatismos y un paro cardiorrespiratorio. El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no logró revertir el cuadro y confirmó su fallecimiento.

Investigan la causa de la muerte

El hecho fue comunicado al fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato, quien dispuso la intervención del médico policial y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial.

La autopsia deberá establecer la causa precisa del fallecimiento y determinar si la caída se produjo exclusivamente como consecuencia de la descompensación señalada por la acompañante.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Segunda y de la Dirección Policía Científica, que realizó las tareas periciales correspondientes.

La motocicleta utilizada para el viaje y un teléfono celular fueron formalmente secuestrados y quedaron a disposición de la investigación.

Hospital San Martín de Paraná (foto Elonce)

Hallaron dos envoltorios entre sus prendas

Durante el examen realizado sobre el cuerpo, el médico policial encontró entre las prendas de Francisconi dos envoltorios que contenían una sustancia similar a cocaína.

Ante el hallazgo, la Fiscalía ordenó la intervención de la Dirección Toxicología, cuyo personal efectuó una prueba orientativa sobre el material.

El procedimiento arrojó resultado positivo para cocaína y estableció un peso total de 4,3 gramos, según consignó el informe policial.

La sustancia fue formalmente secuestrada e incorporada a las actuaciones. El hallazgo, sin embargo, no permite establecer por sí mismo una relación con la muerte del motociclista.

La declaración de la pasajera

La joven que viajaba como acompañante explicó a los funcionarios policiales que el conductor le comunicó que se sentía mal mientras circulaban por calle 9 de Julio.

Según su testimonio, Francisconi alcanzó a detener el vehículo y estacionarlo antes de que ambos cayeran sobre la calzada. La pasajera no sufrió lesiones de gravedad, de acuerdo con la información policial conocida hasta el momento.

La investigación permanecerá a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos mientras se aguardan los resultados de la autopsia y de las restantes pericias solicitadas.

Quién era Horacio Francisconi

Horacio Francisconi fue jugador de Talleres desde hace mucho tiempo y ahora su hijo juega en el club. De hecho, desde la entidad deportiva emitieron un comunicado en el que expresaron su acompañamiento “en este difícil momento a Bruno Francisconi y familia por el fallecimiento de Horacio, quien era jugador y referente del softbol en la institución”.