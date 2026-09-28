“Somos un pilar fundamental de la escuela”, valoraron directoras en su día

REDACCIÓN ELONCE
Mónica Caraballo y Miriam Hook, autoridades de la Escuela Nº 132 República de Chile, explicaron a Elonce los desafíos de su tarea y anunciaron que permanecen abiertas las inscripciones.
En el marco del Día del Director y Vicedirector Escolar, las autoridades de la Escuela Nº 132 "República de Chile" de Paraná destacaron la responsabilidad que implica conducir una institución, acompañar a los docentes y atender las necesidades de los alumnos y sus familias.
La directora Mónica Caraballo y la vicedirectora Miriam Hook recibieron a Elonce en el establecimiento educativo de avenida Ramírez y reflexionaron sobre una tarea que, según señalaron, excedía ampliamente el horario escolar.
Caraballo contó que asumió la función después de recorrer diferentes cargos dentro del sistema educativo. “Vivimos el rol desde la convicción de ser docentes. Pasamos por el cargo docente, la secretaría y la vicedirección hasta llegar al equipo directivo”, expresó.
Una función de gran responsabilidad
La directora sostuvo que conducir una escuela requería esfuerzo, compromiso y disponibilidad permanente para resolver diferentes situaciones institucionales.
“Llegar al rol del equipo directivo es asumir una función importante y de mucha responsabilidad. Todo lo que pasa institucionalmente con los niños, las decisiones pedagógicas, la comunidad y los padres pasa por el equipo directivo”, explicó.
En ese sentido, recordó una reflexión denominada “Los zapatos del director”, que describe las expectativas de quienes aspiran a conducir una institución y las exigencias que descubren cuando acceden al cargo.
“Muchas veces todos quieren llegar a ser directores, pero cuando llegamos queremos volver a ser docentes para no tener tanta responsabilidad”, comentó entre risas.
Caraballo remarcó que la conducción debía ejercerse en las mejores condiciones posibles porque las decisiones adoptadas incidían directamente en el funcionamiento de la escuela y en la trayectoria educativa de los estudiantes.
La primera experiencia como vicedirectora
Por su parte, Hook contó que atravesaba su primera suplencia como vicedirectora y valoró especialmente la comunidad educativa que encontró en la Escuela República de Chile.
“Estoy desde el año pasado y encontré una hermosa comunidad, en la que se trabaja en familia y junto con los niños”, manifestó.
La docente señaló que su función consistía en acompañar a las familias, los alumnos y el plantel educativo, además de colaborar con la directora en la organización cotidiana.
“Ser vicedirectora también representa una responsabilidad muy grande. Los directivos somos un pilar fundamental de la escuela porque debemos orientar, guiar a los docentes y colaborar con las familias”, afirmó.
Hook destacó que el trabajo coordinado del equipo directivo permitía sostener el funcionamiento de la institución y ofrecer respuestas ante las diferentes necesidades de la comunidad.
Una tarea que excede el horario escolar
Caraballo explicó que la responsabilidad de conducir una escuela no terminaba cuando concluía el horario formal de trabajo.
Aunque los directivos cumplían turnos establecidos, permanecían disponibles durante el resto de la jornada para atender situaciones que no podían ser resueltas sin su intervención.
“Ahora estoy en el turno mañana, pero durante la tarde sigo a disposición ante lo que surja. Muchas cuestiones se resuelven por teléfono o de manera virtual porque el directivo está informado de todo lo que ocurre”, indicó.
También señaló que las autoridades debían tomar decisiones que no podían ser delegadas y responder ante acontecimientos vinculados con alumnos, docentes o familias.
Esa disponibilidad, agregó, también se extendía en algunas ocasiones a los fines de semana, debido a que determinadas situaciones requerían una respuesta inmediata.
La escuela cuenta con cerca de 400 alumnos
La Escuela Nº 132 República de Chile tenía una matrícula cercana a los 400 estudiantes y se encontraba en pleno período de inscripciones para el siguiente ciclo lectivo.
Caraballo destacó el compromiso del plantel docente y aseguró que el establecimiento contaba con espacio para recibir nuevos alumnos.
“Es una hermosa escuela, con una comunidad muy comprometida y un equipo docente empático, que trabaja para visibilizar y acompañar a todos los niños”, valoró.
La inscripción para las salas del Nivel Inicial permanecerá abierta durante septiembre y octubre. A partir de noviembre comenzará la preinscripción correspondiente al Nivel Primario.
La invitación a nuevas familias
La directora explicó que existía una mayor disponibilidad de vacantes durante el turno tarde, aunque el equipo evaluaría cada situación familiar para intentar responder a las solicitudes del turno mañana.
“La escuela está dispuesta y tiene el espacio necesario para recibir a más estudiantes. Invitamos a las familias a que se acerquen y conozcan nuestra propuesta”, expresó.
Caraballo también destacó la ubicación del establecimiento y las alternativas de transporte público disponibles para llegar desde diferentes sectores de Paraná.
“Tenemos acceso a la mayoría de las líneas de colectivos y estamos sobre una avenida, por lo que se puede llegar rápidamente desde cualquier punto de la ciudad”, señaló.
Finalmente, las autoridades agradecieron el reconocimiento recibido en su día y renovaron su compromiso con la comunidad educativa. “Tenemos todas las condiciones para recibir a los niños que quieran ingresar a nuestra escuela”, concluyó la directora.