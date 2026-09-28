Día de la Madre: cuándo se celebra este año en Argentina

A diferencia de numerosos países, Argentina celebra el Día de la Madre durante octubre. Este año será el domingo 18. El origen de la fecha y por qué cambia en otras partes del mundo.
El Día de la Madre 2026 en Argentina se celebrará el domingo 18 de octubre, una de las fechas familiares más tradicionales del calendario nacional y que, además, suele tener un fuerte impacto en la actividad comercial.
La fecha no es fija: en Argentina, la celebración se realiza cada tercer domingo de octubre. Por ese motivo, cambia de día de un año a otro y en 2026 corresponderá al 18 de octubre.
Esta particularidad también diferencia al país de buena parte del mundo, ya que numerosas naciones celebran a las madres durante mayo. La elección argentina tiene antecedentes vinculados con una conmemoración de la Iglesia católica.
Por qué el Día de la Madre se celebra en octubre en Argentina
El origen de la fecha se remonta a 1931, cuando el papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María”, en conmemoración del Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431.
Durante aquel concilio se reconoció dentro de la doctrina católica a María como Madre de Cristo. La conmemoración religiosa posteriormente tuvo su correlato en Argentina.
El gobierno argentino, entonces encabezado por José Félix Uriburu, dispuso que el Día de la Madre se celebrara el domingo anterior o posterior a aquella fecha religiosa. Con el paso del tiempo quedó establecido el tercer domingo de octubre como jornada para la celebración.
Cuándo cae el Día de la Madre en 2026
Al aplicar ese criterio al calendario de este año, la fecha será el domingo 18 de octubre de 2026.
La jornada suele estar asociada a reuniones y encuentros familiares, además de los tradicionales regalos. También representa una fecha relevante para distintos sectores comerciales, como gastronomía, indumentaria, perfumería, joyería y florerías.
Los días previos suelen concentrar promociones y propuestas especiales de los comercios vinculadas con la celebración.
Por qué otros países lo celebran en mayo
No existe una única fecha mundial para el Día de la Madre. En países como Brasil, Alemania, Japón y Austria, por ejemplo, se celebra el segundo domingo de mayo.
España, en cambio, lo conmemora durante el primer domingo de mayo. Otros países adoptaron fechas diferentes de acuerdo con sus propias tradiciones culturales o religiosas.
En algunos países de Europa del Este, la celebración está vinculada con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En tanto, en países como Egipto y Líbano se conmemora el 21 de marzo, coincidiendo con el comienzo de la primavera en el hemisferio norte.