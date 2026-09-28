Misterio en un paseo costero: encontraron un auto abandonado a orillas del río

Un automóvil fue encontrado abandonado a orillas del río, sobre uno de sus laterales, en el paseo costero de Senillosa, Neuquén, y las autoridades investigaban las circunstancias en las que terminó en ese lugar.

El llamativo episodio ocurrió durante la tarde de este domingo. Se trataba de un Fiat Cronos blanco que había quedado muy cerca del agua, aunque no estaba completamente sumergido.

La situación fue advertida por vecinos, quienes alrededor de las 14.30 alertaron a Defensa Civil. Ante el aviso, agentes municipales, Bomberos y efectivos policiales se trasladaron hasta el sector.

Al arribar al paseo costero, los equipos de emergencia inspeccionaron el vehículo y comprobaron que no había ninguna persona en su interior.

Mientras se realizaban las primeras averiguaciones, un transeúnte manifestó que había observado al conductor salir del Fiat Cronos por sus propios medios y posteriormente alejarse caminando del lugar.

Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre la identidad del automovilista ni se informó oficialmente qué ocurrió antes de que el vehículo terminara recostado junto al río.

Investigan cómo terminó a orillas del río

Las circunstancias del episodio permanecían bajo investigación. Las autoridades buscaban determinar cómo llegó el automóvil hasta ese sector del paseo costero y qué provocó que quedara volcado sobre uno de sus laterales.

Una vez constatado que no había ocupantes atrapados, personal de Bomberos y Defensa Civil inició las tareas necesarias para retirar el vehículo.

Los rescatistas lograron colocar nuevamente el Fiat sobre sus cuatro ruedas y posteriormente fue retirado de la costa.