Modificaron las reglas para la pesca deportiva aguas abajo de Salto Grande

La CARU modificó el reglamento para la pesca deportiva en la zona de seguridad ubicada aguas abajo de la represa de Salto Grande.
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) modificó el Reglamento de Pesca y Devolución en la Zona de Seguridad Aguas Abajo de la Represa de Salto Grande, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 63/2026 y modifica el artículo referido al ámbito de aplicación territorial del reglamento que regula la actividad pesquera en ese sector del río Uruguay.
Según la nueva redacción, el reglamento regula la pesca deportiva en el área comprendida desde una línea imaginaria ubicada 500 metros aguas abajo y paralela al eje de la presa hasta el final de la zona de seguridad aguas abajo de la represa de Salto Grande.
La modificación delimita expresamente el espacio en el que resultan aplicables las disposiciones del Reglamento de Pesca y Devolución. La zona se encuentra aguas abajo de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, sobre el río Uruguay, en un sector directamente vinculado con la costa entrerriana y la región de Concordia.
La resolución fue adoptada por la CARU, organismo binacional encargado de administrar distintos aspectos relacionados con el río Uruguay en el tramo compartido entre Argentina y Uruguay.
Qué establece la modificación
La normativa publicada este lunes se concentra en la delimitación del ámbito de aplicación del reglamento. De esta manera, fija como referencia inicial la línea imaginaria situada 500 metros aguas abajo del eje de la presa.
Desde ese punto, las disposiciones se aplicarán hasta el final de la denominada zona de seguridad aguas abajo de Salto Grande.
La resolución modifica el reglamento vigente para la pesca deportiva y devolución en ese sector, por lo que constituye una disposición de interés particular para quienes realizan la actividad en la zona.