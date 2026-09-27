Una cerveza entrerriana obtuvo medalla de oro y tres de bronce en un concurso internacional

Una cervecería artesanal de Larroque alcanzó un nuevo reconocimiento internacional. König obtuvo cuatro medallas en la VIII edición de la Copa Cervecera Internacional “La Pola Dorada”, que se desarrolló en Medellín, Colombia, entre el 20 y el 26 de septiembre.

La empresa entrerriana consiguió una medalla de oro en la categoría Session IPA y tres de bronce en Honey, American IPA y Stout, dentro de la categoría profesional del certamen.

Brian Ferrari y Jonathan Beber

Más de 1.300 muestras participaron del certamen

La competencia es considerada una de las principales del ámbito cervecero en Colombia y cuenta con participación internacional.

En esta edición se presentaron más de 1.300 muestras de distintos estilos, que fueron evaluadas por más de 40 jueces internacionales provenientes de más de 25 países, además de 30 jueces nacionales con experiencia y certificaciones en evaluación cervecera.

Para König, se trató de su primera participación en una competencia internacional fuera de Argentina.

Una pyme nacida en Larroque

La cervecería fue fundada en 2017 por Brian Ferrari y Jonathan Beber. Actualmente cuenta con su fábrica en Larroque y viene desarrollando distintos estilos de cerveza artesanal.

Ferrari explicó que anteriormente habían participado en competencias nacionales y obtenido reconocimientos. En 2022, la marca había logrado ubicarse entre las mejores IPA de la Copa Argentina.

“Mandamos muestras de siete estilos y cuatro lograron medallas, así que es un reconocimiento súper importante para nosotros, porque participan cervecerías de todo el mundo y había más de 1.300 muestras compitiendo”, destacó el emprendedor.

“Esto recién comienza”

Tras conocer los resultados, desde König celebraron el reconocimiento obtenido en Colombia y destacaron la posibilidad de representar a Larroque y Entre Ríos en una competencia internacional.

“Para nosotros esto recién comienza. Es una enorme satisfacción que nuestras cervezas puedan medirse con distintas cervezas de todo el mundo y representar a Larroque y a Entre Ríos tan lejos de casa”, expresaron desde la cervecería.

Otros premios para König

El nuevo reconocimiento internacional se suma a una serie de distinciones obtenidas por la marca en competencias nacionales.

En 2023, la cerveza Bohemia Pilsen consiguió una medalla de oro en la Copa del Río de la Plata. Durante el primer trimestre de 2026, König también obtuvo un oro en la Copa Tres Ciudades, realizada en La Plata, con su Blondie Ale, además de una medalla de bronce por su Hazy IPA.