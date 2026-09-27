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Habrían golpeado, atado y rociado con nafta a un joven en barrio Puerto Viejo

El episodio se registró este domingo por la tarde en inmediaciones de Anacleto Medina e Isidoro Aquino. Aún no trascendieron datos oficiales sobre el contexto de la agresión.

27 de Septiembre de 2026
La agresión ocurrió en barrio Puerto Viejo
La agresión ocurrió en barrio Puerto Viejo Foto: Captura de video | Reporte 100.7

El episodio se registró este domingo por la tarde en inmediaciones de Anacleto Medina e Isidoro Aquino. Aún no trascendieron datos oficiales sobre el contexto de la agresión.

Un violento episodio se registró este domingo en el barrio Puerto Viejo de Paraná, en la zona de Anacleto Medina e Isidoro Aquino, donde un joven habría sido atacado y golpeado por varias personas, según publicó Reporte 100.7.

 

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sido agredida físicamente y, posteriormente, los atacantes lo habrían mantenido atado. Además, según los primeros datos conocidos, también habría sido rociado con nafta.

Como consecuencia de la golpiza, el joven resultó herido y debió recibir asistencia.

 

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el episodio ni sobre la identidad de los presuntos agresores.

 

Se aguarda información oficial que permita determinar cómo ocurrió el ataque y conocer el estado de salud de la víctima.

Temas:

Agresión Puerto Viejo joven agredido
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