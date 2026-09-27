Boca vs Racing: los mejores memes tras la remontada de Enner Valencia en Copa Argentina

La histórica remontada de Boca Juniors frente a Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina no solo dejó un partido inolvidable, sino también una verdadera explosión de humor en las redes sociales. Minutos después del triunfo por 3-2, miles de publicaciones inundaron X con memes dedicados al héroe de la noche, Enner Valencia, y a la increíble eliminación de la Academia.

El delantero ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo cuando Boca perdía 2-0 y cambió el partido con tres goles de cabeza, una actuación que rápidamente fue comparada con las grandes noches de Martín Palermo.

Valencia, Palermo y el ajedrez entre Messi y Cristiano

Uno de los memes más compartidos mostró a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando al ajedrez, mientras el texto ironizaba con que el verdadero protagonista de la noche había sido Valencia.

Otra de las imágenes virales recuperó una foto clásica de Martín Palermo celebrando un gol y la utilizó para establecer un paralelismo con los tres cabezazos del atacante ecuatoriano, recordando la especialidad del histórico goleador xeneize.

La “Racingueada”, el término que explotó en las redes

Entre las publicaciones más repetidas apareció un supuesto diccionario con una nueva palabra: “Racinguear”. El neologismo fue utilizado por hinchas de Boca para bromear sobre la caída de Racing después de haber estado dos goles arriba en el marcador.

El concepto se volvió tendencia acompañado por imágenes del escudo de la Academia y definiciones humorísticas que hacían referencia a dejar escapar una ventaja en un partido decisivo.

Del humor brasileño al gesto de “afuera”

Otros usuarios apelaron a referencias internacionales. Un meme utilizó la imagen de Ronaldo Nazário con su recordado corte de pelo del Mundial 2002 para representar a Valencia, mientras otro recurrió a la frase en portugués “Estou regando todo dia mas não cresce” junto al escudo de Racing.

También circularon montajes con el gesto de “afuera” para simbolizar la eliminación del conjunto de Avellaneda del certamen federal.

Una remontada que quedó para la historia

Boca perdía 2-0 por los goles de Gastón Lodico y Adrián “Maravilla” Martínez, pero el ingreso de Enner Valencia cambió por completo el desarrollo del encuentro. El ecuatoriano marcó a los 27 y 35 minutos del complemento, y selló el 3-2 definitivo en el quinto minuto de descuento, siempre de cabeza.

Con esta victoria, el equipo xeneize avanzó a las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará a Banfield en busca de un lugar en la gran final. Mientras tanto, la remontada ya quedó inmortalizada tanto en el resultado como en la catarata de memes que dominaron las redes sociales.