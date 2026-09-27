Patronato celebró un triunfo clave: “Era una victoria que merecíamos”.

Patronato volvió al triunfo con una contundente victoria por 3-0 frente a San Martín de San Juan en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y consiguió tres puntos fundamentales en la lucha por permanecer en la Primera Nacional. Tras el encuentro, Maximiliano Rueda, Augusto Picco y Renzo Reynaga dialogaron con Elonce y coincidieron en destacar el trabajo colectivo, la efectividad y el cumplimiento del plan elaborado durante la semana.

El resultado permitió que el Rojinegro llegara a 34 unidades y sacara cuatro puntos de diferencia sobre Chacarita, precisamente su próximo rival. Más allá de la importancia matemática, los futbolistas resaltaron el desahogo que significó volver a ganar después de varias jornadas y poder festejar nuevamente junto a sus hinchas.

“Hace mucho tiempo. Era una victoria que merecíamos y la disfrutamos un montón porque la venimos buscando. Hicimos un gran partido”, expresó Maximiliano Rueda al referirse a las sonrisas y muestras de alivio que se observaron entre los jugadores después del pitazo final.

Rueda: “Pegamos en los momentos justos”

Rueda aseguró que el desarrollo del encuentro respondió a lo trabajado previamente por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Fuentes. “Lo trabajamos así en la semana y salió a la perfección”, afirmó.

Al momento de explicar las razones del contundente resultado, puso el foco en la efectividad y en la capacidad para atravesar los pasajes favorables al conjunto sanjuanino. “Creo que pegamos en los momentos justos, supimos sufrir los momentos de un equipo que juega muy bien. Hoy estuvimos muy finos y creo que pasó por ahí el partido”, manifestó.

También dejó un mensaje para los simpatizantes rojinegros de cara al tramo final de la temporada: “Que sigan apoyando, que esto es largo. Se vienen muchas finales todavía. Lo bueno es que le pudimos dar una alegría”.

Picco destacó el orden y la contundencia

Augusto Picco, capitán de Patronato, coincidió en que el desarrollo del encuentro estuvo directamente relacionado con la planificación realizada durante los días previos. El mediocampista reconoció que hubo momentos en los cuales debieron correr detrás de la pelota, pero señaló que esa posibilidad había sido contemplada.

“El plan de partido salió a la perfección. Por ahí no sufrimos en situaciones, pero sufrimos en correr un poco detrás de la pelota. Sabíamos que si los de atrás hacíamos el esfuerzo, a los de adelante les iban a quedar los espacios porque ellos quedan muy abiertos”, explicó a Elonce.

La eficacia de Reynaga durante el primer tiempo también fue determinante. “A Renzo le quedaron dos y metió dos. Cuando tenés esa efectividad, lo más probable es que ganes el partido”, destacó Picco.

“El equipo fue contundente”

El capitán sintetizó el rendimiento de Patronato en dos aspectos que consideró fundamentales: la capacidad para convertir y la solidez para evitar que San Martín pudiera descontar.

“El equipo fue contundente. Llegamos, convertimos, nos supimos defender bien y entonces el equipo hizo un gran partido”, aseguró.

Al profundizar sobre las razones del 3-0 en un encuentro condicionado por la presión de la lucha por la permanencia, Picco reiteró: “Por la contundencia que tuvo el equipo y por el orden. Creo que son las dos cosas a destacar de hoy. Si tenés orden y sos contundente en el arco rival, lo más probable es que te quedes con los tres puntos”.

Chacarita, la próxima “final”

El calendario enfrentará ahora a Patronato con Chacarita, equipo que quedó cuatro unidades por debajo del conjunto entrerriano y será un adversario directo en la lucha por la permanencia.

Picco no dudó cuando fue consultado sobre cómo imagina ese compromiso: “Una final. La vamos a tomar como las venimos tomando, de local o de visitante. El equipo está dando todo y va a ser un gran partido”.

El capitán también habló sobre la necesidad de jugar condicionado por las tarjetas amarillas. “Uno tiene eso en la cabeza, pero hay que saber jugar así también. Si me la tienen que sacar, me la van a sacar y va a entrar un compañero que lo va a hacer de gran manera”, expresó.

Reynaga y una tarde especial en el Grella

Uno de los grandes protagonistas de la victoria fue Renzo Reynaga. El delantero convirtió los dos primeros tantos del encuentro y terminó con una espera personal que se había prolongado durante una temporada especialmente difícil para Patronato.

“Feliz porque vienen siendo meses, partidos, un año durísimo y esto lo buscamos durante todo el año. Por fin se nos da un triunfo así de contundente con nuestra gente. Aun así, creo que el resultado fue corto, podríamos haber ganado por más. Estoy contento por el esfuerzo de los muchachos”, expresó ante Elonce.

El atacante valoró especialmente la entrega colectiva: “Lo que corrieron, metieron y defendieron es un orgullo”.

Qué cambió con la llegada de Fuentes

Reynaga también se refirió al proceso iniciado desde la llegada de Marcelo Fuentes a la conducción técnica y aseguró que el equipo ya había mostrado señales positivas en el empate conseguido anteriormente ante Nueva Chicago.

“Vino a darnos la vuelta de rosca que faltaba porque, más allá de que no hemos ganado mucho, el partido pasado ya mostramos cosas. El empate nos dejó otro sabor. Sentimos que podríamos habernos traído más, pero hicimos muchas cosas positivas. La idea era seguir por ese camino”, manifestó.

Sobre San Martín de San Juan, agregó: “Enfrentamos a un rival que juega increíble, con mucha movilidad y todo muy aceitado, pero creo que lo que trabajamos en la semana para poder aguantar los bloques y contragolpear salió”.

El pedido de perdón a los hinchas de Patronato

Después de convertir, Reynaga protagonizó uno de los momentos particulares de la tarde al pedirles perdón a los simpatizantes. Consultado sobre ese gesto, explicó que nació de la deuda que siente el plantel por la situación atravesada durante la temporada.

“Por lo que se vienen bancando. Vienen fin de semana tras fin de semana a bancar y alentar. Nosotros sentimos que estamos en deuda totalmente con la institución y con ellos. La institución confió en mí. Me hubiese gustado poder hacer esto antes, pero fue algo sincero que me salió por el aguante que hacen y lo mal que vienen pasándola, como todos nosotros. Fue de corazón”, afirmó.

Los dos goles también tuvieron un significado especial para el delantero porque llegaron mediante jugadas y no desde el punto penal. “Estaba sintiendo esa sensación de decir: ‘Tengo que hacer algo de jugada, no puedo seguir esperando un penal’. Llegó hoy cuando tenía que llegar. Nunca es tarde, todavía tenemos partidos importantísimos. Mejor tarde que nunca”, sostuvo.

La lectura de Reynaga antes del segundo gol

El atacante reveló además un detalle táctico que precedió a su segunda conquista. Reynaga había observado que existían espacios detrás de los defensores de San Martín y se acercó al cuerpo técnico para pedir que intentaran aprovecharlos.

“Notaba que no marcaban en ataque. Estaba tratando de decirle que corrigiera o que les avisara a los chicos que sentía que, si los despejes los metían atrás de los defensores, podíamos tener posibilidad de seguir lastimando”, relató.

La lectura terminó dando resultado y el delantero volvió a quedar en posición de definir. “Le cae la pelota a nuestro diez, que tiene un pie de ángel, y me dejó mano a mano. Por suerte pudo entrar otra vez”, recordó.

La alegría por el gol de Attis

Reynaga también celebró especialmente el tercer tanto convertido por Tomás Attis, quien había atravesado diferentes lesiones durante la temporada. Ambos habían compartido habitación en la concentración previa al encuentro.

“Me puso muy contento. Justo nos tocó compartir habitación. Es un chico que viene trabajando mucho. Ha tenido algunas lesiones durante el año que le han impedido mostrarse y progresar como nosotros lo necesitamos”, expresó.

“Que haya entrado y haya hecho ese pedazo de gol nos llena el alma verlo así. Todo suma, nunca nada está de más”, completó el goleador.

“Hasta que los números no den, va a ser todo final”

El triunfo dejó a Patronato mejor posicionado en la lucha por la permanencia, aunque dentro del plantel evitaron considerar que el próximo encuentro pueda resolver definitivamente la situación.

Ante la consulta sobre si el choque frente a Chacarita será “la gran final”, Reynaga respondió: “No, porque todavía quedan cuatro partidos más después y hasta que los números no den, va a ser todo final”.

Con el desahogo del 3-0 consumado, Patronato comenzará ahora a preparar un nuevo compromiso directo por la permanencia. Las palabras de Rueda, Picco y Reynaga reflejaron la satisfacción por haber recuperado la victoria, pero también la cautela de un plantel que sabe que todavía quedan puntos decisivos en juego.