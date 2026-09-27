Con una remontada épica y un triplete de Enner Valencia, Boca le ganó 3-2 a Racing y avanzó a semifinales de la Copa Argentina

Boca empezó dos goles abajo frente a Racing, pero el ingreso de Enner Valencia fue contundente para dar vuelta el marcador. Enfrentará a Banfield en la próxima instancia.
Boca derrotó 3-2 a Racing y sigue con vida en la Copa Argentina. Llegó a estar 0-2 abajo, pero lo dio vuelta con un triplete de Enner Valencia.
Seguí las incidencias del partido
95 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Enner Valencia ganó una vez más de cabeza y convirtió el 3-2 para darle una clasificación agónica al Xeneize.
¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL! Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
90 minutos: se juegan cinco más
Vibrante final del encuentro en el Gigante de Arroyito. Marco Pellegrino ingresó por Facundo Herrera en Boca.
86 minutos: incierto final en el Gigante de Arroyito
Boca continúa empujando para evitar la tanda de penales, mientras que Racing busca exprimir los contragolpes para recuperar la ventaja.
79 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras una serie de rebotes, Enner Valencia ganó de cabeza en el área de Racing y marcó el 2-2 en el Gigante de Arroyito.
¡DOBLETE DEL ECUATORIANO! Enner Valencia puso para Boca el empate parcial a los 34' del segundo tiempo. pic.twitter.com/OkxPKvzZXy— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
76 minutos: Cambeses al piso para frenar las arremetidas de Boca
Ante los incesantes ataques del Xeneize, el arquero de Racing se tiró al césped para cortar el ritmo del encuentro. Alberto Campo y Matias Kranevitter ingresaron por Tomas Conechny y Ulises Ortegoza.
72 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Ante la imposibilidad de generar peligro por abajo, el Xeneize recortó distancias de pelota parada: Lautaro Blanco ejecutó un córner perfecto para que Enner Valencia estampe el 2-1.
¡DESCONTÓ EL XENEIZE! Enner Valencia hizo de cabeza el primero de Boca en el partido a los 27' del segundo tiempo pic.twitter.com/GheJLlGxCk— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
70 minutos: cambio en Boca Juniors
Carlos Palacios ingresó por Leonel Flores. El equipo del Vasco Arruabarrena maneja la posesión de la pelota, pero tiene problemas para penetrar el bloque defensivo del equipo de Avellaneda.
66 minutos: primeras modificaciones en Racing
Ezequiel Cannavo reemplazó a Matías Zaracho, quien pidió el cambio por una molestia y fue amonestado por hacer tiempo al salir del campo de juego. Además, Adrián Toto Fernández ingresó por Gastón Lodico, el autor del 1-0.
64 minutos: Paredes lidera a Boca para asediar el arco rival
Más allá de que reinan las imprecisiones en el Xeneize, el capitán se hizo cargo de manejar el circuito de juego y posicionar al equipo en el campo contrario. Facundo Cambeses atrapó con facilidad un remate del mediocampista.
60 minutos: Maravilla se perdió un gol insólito
El delantero irrumpió en soledad desde el segundo palo y no pudo conectar con claridad un cabezazo. Boca brinda muchos espacios en defensa.
56 minutos: modificaciones en Boca Juniors
Sebastián Villa y Enner Valencia ingresaron en lugar de Alan Velasco y Santiago Ascacibar.
51 minutos: la Academia controla el duelo ante un Boca que sintió el impacto
Los jugadores del Xeneize están considerablemente imprecisos con la pelota en sus pies y Racing aprovecha para imponer el ritmo del juego.
2 MINUTOS ST: ¡GOL DE RACING!
Luego de una serie de rebotes tras el tiro de esquina, Adrian Maravilla Martínez capturó la pelota dentro del área y estampó el 2-0 con una volea.
¡EL SEGUNDO FUE DE MARAVILLA! Adrián Martínez puso el 2-0 para la Academia al comienzo del segundo tiempo pic.twitter.com/2qLuVlG5N0— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
1 minutos ST: ¡Tapadón de Brey para salvar a Boca!
Al igual que en el primer tiempo, Racing estuvo cerca de golpear de arranque. Tomas Conechny quedó mano a mano y el arquero del Xeneize se destacó con su intervención.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Racing se impone por 1-0 sobre Boca gracias al tanto de Gastón Lodico. Ninguno de los equipos realizó modificaciones.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
42 minutos: Boca empuja para igualar el duelo antes del entretiempo
Racing se repliega cerca de su área y el Xeneize busca constantemente con centros desde los costados.
37 minutos: ¡Tapadón de Cambeses!
Leonel Flores se hizo el espacio con una gambeta y sacó un zurdazo desde la frontal del área que obligó a volar al arquero de Racing.
32 minutos: Racing salió del fondo y equilibró el partido
Luego de unos minutos de asedio Xeneize, el equipo de Vojvoda llevó el trámite a la mitad del campo de juego. Boca tiene problemas para recuperar la pelota sin recurrir a la infracción. Gonzalo Escudero desperdició una importante chance de balón parado.
27 minutos: Boca controla la posesión de la pelota ante un Racing que responde de contra
El equipo de Arruabarrena se hizo cargo de tomar las riendas del juego y tiene el balón cerca del área rival. La Academia generó peligro con ataques directos para exprimir los espacios en la defensa del Xeneize.
20 minutos: Boca reacciona en un partido frenético
El Xeneize intenta igualar el enfrentamiento y asedia el arco defendido por Facundo Cambeses.
18 MINUTOS: ¡GOLAZO DE RACING!
Gastón Lodico abrió el marcador en el Gigante de Arroyito con un gol olímpico. El volante ejecutó un córner desde el costado izquierdo que Leandro Brey no pudo rechazar.
¡RACING SE PONE EN VENTAJA! Gastón Lodico abrió el marcador con este golazo olímpico para poner 1-0 a la Academia a los 18' del primer tiempo pic.twitter.com/0fSV09bC2X— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
11 minutos: primera amarilla y Boca pidió penal
Tomas Conechny fue amonestado por una infracción sobre Leandro Paredes. El Xeneize reclamó una presunta falta dentro del área de Gonzalo Escudero sobre Alan Velasco.
10 minutos: trámite igualado en Rosario
Ninguno de los equipos logra imponer las condiciones en el desarrollo y buscan generar peligro con ataques directos.
7 minutos: se elevó la temperatura en Arroyito
Luego de una serie de entradas que Andrés Gariano dejó pasar, Gastón Lodico le cometió una clara infracción a Milton Delgado. Hubo una serie de empujones entre los protagonistas tras la acción.
4 minutos: Boca respondió en un arranque parejo
La ofensiva del Xeneize tejió una buena asociación que terminó con un remate de Milton Delgado que la defensa de Racing logró obstruir. Facundo Cambeses atajó un remate posterior de Leonel Flores.
1 minutos: Racing avisó en el arranque
La Academio comenzó los primeros minutos con intensidad y Leandro Brey intervino para tapar un remate desde afuera del área de Ulises Ortegoza.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!