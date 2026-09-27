Concepción del Uruguay: con la Quema del Muñeco se cerró la Estudiantina 2026

La ciudad de Concepción del Uruguay despidió este sábado la 11ª edición de la Estudiantina 2026 con uno de sus momentos más esperados: la tradicional quema del muñeco, que este año tuvo como protagonista al “Gaucho Papoi”.

La actividad convocó a una importante cantidad de estudiantes, familias y vecinos, quienes se acercaron para compartir el cierre de una celebración que durante semanas reunió a las juventudes uruguayenses.

Un trabajo de más de dos meses

El muñeco fue construido por integrantes de la comparsa Unidos Do Bahía, en un proceso que comenzó hace más de dos meses y que sumó la participación de otros jóvenes durante la etapa final para completar la estructura presentada en la Estudiantina.

La elaboración del “Gaucho Papoi” formó parte de las propuestas distintivas de esta edición y se convirtió en uno de los símbolos del festejo estudiantil.

El público acompañó el encendido entre música y aplausos. El operativo contó con la presencia del Cuartel de Bomberos, encargado de supervisar las condiciones de seguridad durante toda la actividad.