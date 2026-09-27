Tres detenidos y más de 200 envoltorios de cocaína secuestrados en un allanamiento en Concordia

El operativo se realizó en inmediaciones de Boulevard Yuquerí y España, en Concordia. La Policía incautó cocaína, marihuana, dinero, elementos presuntamente utilizados para fraccionar sustancias y una escopeta. Otras nueve personas fueron identificadas.
Un allanamiento por narcomenudeo en Concordia terminó con tres personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566.
La medida se concretó en inmediaciones de Boulevard Yuquerí y España. Durante la requisa, los investigadores encontraron 219 envoltorios y un trozo compacto de cocaína, que totalizaron 211 gramos. Además, fueron incautados 56 envoltorios de marihuana, según detalló la información policial.
Intervino la Fiscalía a cargo de Fabio Zabaleta y el Juzgado de Garantías Nº 4, cuya titular es María Gabriela Seró. Para desarrollar el operativo también participó el Grupo Especial Concordia.
Una escopeta y elementos de fraccionamiento
En el inmueble, los efectivos también secuestraron dinero en efectivo y tres teléfonos celulares, que serán analizados en el marco de la causa para avanzar con las diligencias dispuestas por la Justicia.
Entre los elementos hallados había bolsas y recortes presuntamente utilizados para el fraccionamiento de sustancias, además de un plato con restos, una tijera, un dosificador y una tarjeta plástica que también presentaba restos.
Otro de los elementos secuestrados durante el procedimiento fue un arma de fuego tipo escopeta. Todo lo incautado quedó bajo resguardo y a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.
Tres personas quedaron detenidas
Como consecuencia del allanamiento, tres personas mayores de edad fueron detenidas, mientras que otras nueve que se encontraban en el lugar fueron identificadas por los funcionarios policiales.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por presunto narcomenudeo. Por el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre los roles que se atribuyen a cada una de las personas involucradas.
La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados y las restantes medidas ordenadas para establecer eventuales responsabilidades.