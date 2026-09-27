Patronato busca hacerse fuerte en el Grella ante San Martín de San Juan: hora y posible formación

Patronato recibirá este domingo a San Martín de San Juan, desde las 16, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 31 de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano afrontará un partido importante para su permanencia en la categoría, con el objetivo de sumar puntos y ampliar la diferencia respecto de los equipos que ocupan los últimos lugares de la Zona B.

El Rojinegro llega después de igualar 1 a 1 frente a Nueva Chicago en Mataderos. Ese resultado le permitió mantenerse fuera de los puestos de descenso, aunque necesita mejorar su cosecha para afrontar con mayor margen el tramo final del campeonato. La presentación ante los sanjuaninos será una nueva oportunidad para sumar de a tres como local.

Además, la derrota de Chacarita en esta fecha dejó a Patronato ante la posibilidad de ampliar la distancia con uno de sus competidores directos en la lucha por la permanencia. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes comenzará su encuentro con ese resultado ya definido, aunque todavía deberá disputar su compromiso frente a un rival que tiene objetivos diferentes en la tabla.

Cómo llegan Patronato y San Martín de San Juan

San Martín se encuentra en puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso y llega a Paraná después de vencer 2 a 0 a Colegiales. El conjunto sanjuanino buscará sostener su posición entre los equipos que avanzan a la siguiente instancia del torneo.

Patronato, en cambio, está enfocado en sumar para alejarse de los últimos lugares. El empate conseguido ante Nueva Chicago adquirirá mayor valor si el equipo logra acompañarlo con un buen resultado en el Grella, donde tendrá la posibilidad de jugar ante su público.

El encuentro también representa una prueba para la formación que Fuentes utilizó en Mataderos. El entrenador todavía no confirmó los titulares y analiza mantener la estructura del último partido, aunque existe la posibilidad de introducir una modificación en el ataque.

La posible formación de Patronato

La principal duda está relacionada con Franco Soldano, quien podría regresar a la consideración del cuerpo técnico después de recuperarse de una lesión muscular. Si se encuentra en condiciones de jugar desde el inicio, competiría por un lugar con Joaquín Barolín.

De no producirse otras modificaciones, Alan Sosa continuará en el arco. La defensa estaría integrada por Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Nahuel Genez, mientras que Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra ocuparían el mediocampo.

En ofensiva, Renzo Reynaga aparece como una de las opciones para mantenerse entre los titulares, acompañado por Soldano o Barolín. La decisión definitiva dependerá de la evaluación del cuerpo técnico antes del encuentro.

Un partido importante para el cierre del torneo

El probable equipo de Patronato sería: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Nahuel Genez; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano o Joaquín Barolín y Renzo Reynaga.

La visita de San Martín de San Juan exigirá al conjunto paranaense enfrentar a uno de los equipos que se mantiene dentro de la zona de clasificación. El Verdinegro intentará sumar para sostener sus aspiraciones de disputar el Reducido, mientras que el local necesita puntos para mejorar su situación en la tabla.

Con el resultado de Chacarita ya conocido, Patronato tendrá la posibilidad de incrementar su ventaja sobre la zona de descenso. El partido comenzará a las 16 en el Presbítero Bartolomé Grella y será una de las citas centrales del domingo para el fútbol entrerriano.