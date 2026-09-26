Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva: qué se sabe de su estado de salud

Daniel Osvaldo continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva luego de haber sido trasladado de urgencia a un centro de salud de Llavallol. El exfutbolista, de pasado en Boca y en la Selección de Italia, había presentado un fuerte malestar durante varios días y su estado generó preocupación.

Los primeros detalles sobre su internación fueron difundidos por Ángel de Brito, quien informó que Osvaldo ingresó al sanatorio debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios realizados, los médicos habrían detectado un derrame pleural y una complicación circulatoria que afectaba una de sus piernas.

Fue operado y permanece sedado

A raíz del cuadro, Osvaldo debió ser sometido a una intervención quirúrgica, durante la cual también le realizaron una biopsia.

Actualmente permanece en terapia intensiva, sedado y bajo estricta observación médica, según la información difundida públicamente. También trascendió que presenta un importante compromiso pulmonar.

El periodista Pepe Ochoa brindó otros detalles durante LAM y señaló que el exfutbolista habría ingresado al centro médico durante la noche. Según su relato, los médicos debieron intervenir sus pulmones debido al cuadro que presentaba.

Qué le encontraron a Daniel Osvaldo

Entre los datos que trascendieron se encuentra el diagnóstico de un derrame pleural derecho, con uno de los pulmones particularmente comprometido.

Ochoa aseguró que los profesionales encontraron una importante acumulación de líquido y pus en la zona afectada y sostuvo que el cuadro era grave y de pronóstico reservado.

Sin embargo, hasta el momento no se difundió públicamente un parte médico oficial que permita conocer con precisión la evolución de Osvaldo. La información disponible proviene principalmente de periodistas y medios de comunicación.

Su familia lo acompaña durante la internación

En medio de la preocupación por su estado de salud, también trascendieron detalles sobre su entorno. De acuerdo con la información difundida por De Brito, Osvaldo no tendría obra social y uno de sus hermanos habría realizado las gestiones vinculadas con su atención médica.

El exfutbolista actualmente vive en Banfield, y sus hermanos Valeria y Jonhy permanecen cerca de él durante este momento.

Antes de la internación, Osvaldo se encontraba dedicado a sus proyectos musicales y tenía prevista una presentación junto a su banda para el 31 de octubre en Café Berlín. También llevaba adelante un ciclo de entrevistas.