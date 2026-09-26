Gladiadores de oro: Argentina se consagró y sacó pasaje a los Panamericanos de Lima 2027

La Selección Argentina masculina de handball, Los Gladiadores, conquistó este sábado la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de empatar 27-27 frente a Chile en el Estadio Invencible. El conjunto dirigido por Rodolfo “Pucho” Jung terminó invicto y se quedó con el primer puesto gracias a una mejor diferencia de gol.

Argentina y Chile llegaron al encuentro decisivo como líderes e invictos, por lo que el cruce de la última fecha definió al campeón. Los Gladiadores tenían a su favor la diferencia de gol acumulada durante el certamen y, por ese motivo, la igualdad les alcanzaba para quedarse con la presea dorada.

¡LOS GLADIADORES, MEDALLA DORADA EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS! Así fue el final del partido entre Argentina y Chile y la celebración por el podio Suramericano. ¡FELICITACIONES! 👏🏻 pic.twitter.com/QxRnjsLfDa — TyC Sports (@TyCSports) September 26, 2026

El partido terminó 27-27 y desató el festejo argentino en un Estadio Invencible colmado. De esta manera, el seleccionado albiceleste cerró la competencia en lo más alto del podio y volvió a celebrar un título en los Juegos Suramericanos.

Un recorrido invicto hacia la medalla de oro

El camino de Los Gladiadores hasta el título incluyó cuatro victorias y el empate definitivo frente a Chile. Argentina comenzó su participación con un triunfo 27-17 sobre Paraguay y luego consiguió una ajustada victoria por 18-17 frente a Brasil.

🇦🇷 ¡Así sonó el HIMNO ARGENTINO durante la premiación para Los Gladiadores! 🥇 pic.twitter.com/hPlbbkuSk0 — TyC Sports (@TyCSports) September 26, 2026

En su tercera presentación, el equipo de Jung derrotó ampliamente a Perú por 41-11. Un día después superó 31-17 a Uruguay, resultado que lo dejó en una posición favorable para afrontar la definición ante los chilenos.

Así, el seleccionado nacional llegó al último compromiso sin derrotas y con una diferencia de gol que terminó siendo determinante. El empate contra Chile mantuvo a ambos seleccionados igualados en puntos, pero permitió que Argentina se quedara con la medalla dorada.

Clasificación asegurada para Lima 2027

La actuación en Santa Fe también tuvo otra consecuencia importante para Los Gladiadores: Argentina consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El pasaje a la próxima cita panamericana ya había quedado asegurado con la victoria frente a Uruguay en la jornada anterior. El torneo entregaba plazas para Lima 2027 y el triunfo por 31-17 había garantizado matemáticamente el objetivo del seleccionado argentino.

Con la clasificación en el bolsillo, Los Gladiadores afrontaron el duelo contra Chile con la medalla de oro como principal objetivo y consiguieron cerrar el torneo sin derrotas.

Brasil completó el podio

La medalla de bronce quedó en manos de Brasil, que llegó a la última jornada con el tercer puesto asegurado. El seleccionado brasileño completó así el podio detrás de Argentina y Chile.

Para Los Gladiadores, la consagración significó además prolongar su protagonismo en los Juegos Suramericanos después del oro conseguido en Asunción 2022.

Finalizada la competencia en Santa Fe, la Selección Argentina tendrá por delante la preparación para sus próximos compromisos internacionales, con la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 ya asegurada.