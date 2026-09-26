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Argentina cayó ante Chile en la final de vóley y se quedó con la medalla de plata

El seleccionado perdió 3-1 ante Chile en la definición del vóley masculino. Llegaba invicto al partido decisivo tras ganar sus tres encuentros anteriores.

26 de Septiembre de 2026
Argentina fue plata en vóley masculino tras caer ante Chile
Argentina fue plata en vóley masculino tras caer ante Chile

El seleccionado perdió 3-1 ante Chile en la definición del vóley masculino. Llegaba invicto al partido decisivo tras ganar sus tres encuentros anteriores.

La Selección argentina masculina de vóley perdió 3-1 frente a Chile en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se quedó con la medalla de plata. El conjunto nacional llegó invicto a la definición, pero no pudo sostener su rendimiento ante el equipo trasandino.

 

La final se disputó en el estadio cubierto Claudio Newell, que contó con una importante presencia de público. Chile se impuso con parciales de 25-20, 22-25, 25-20 y 25-20 y obtuvo la medalla dorada.

 

Argentina había comenzado el encuentro en desventaja tras ceder el primer parcial por 25-20. El equipo nacional reaccionó en el segundo set y consiguió igualar la definición con un 25-22, aunque posteriormente Chile volvió a tomar el control.

Chile se impuso en los últimos dos sets

El seleccionado trasandino volvió a adelantarse al quedarse con el tercer parcial por 25-20. En el cuarto set repitió el mismo marcador y cerró el partido por 3-1 para consagrarse campeón.

 

Germán Gómez fue el máximo anotador de Argentina con 27 puntos, aunque su aporte no alcanzó para revertir el desarrollo de la final.

 

La derrota también significó la pérdida del invicto para el seleccionado argentino, que había completado una primera etapa sin ceder sets.

El camino de Argentina hasta la medalla de plata

Antes de disputar la final, Argentina había conseguido tres victorias consecutivas por 3-0. El seleccionado superó a Perú, Colombia y Bolivia y llegó al encuentro decisivo sin derrotas.

 

Finalmente, el conjunto nacional cerró su participación con la medalla de plata en el vóley masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, mientras que Chile se quedó con el oro.

 

Durante la misma jornada, Argentina también obtuvo la presea plateada en el fútbol masculino Sub 19, luego de caer por penales ante Paraguay en la final.

Temas:

Selección Argentina de Voley Voley Masculino Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
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