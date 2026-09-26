Scaloni comenzó a negociar con Tapia la renovación de su contrato con la Selección

Scaloni negocia con Tapia la renovación de su contrato

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y Lionel Scaloni comenzaron formalmente las negociaciones para renovar el contrato del entrenador de la Selección argentina, cuyo vínculo vence en diciembre.

La entidad difundió la novedad a través de sus canales oficiales y publicó una imagen del encuentro que ambos mantuvieron en el predio de Ezeiza.

“Comenzaron las charlas entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, informó la Asociación del Fútbol Argentino.

La continuidad de Scaloni en la Selección argentina

Las conversaciones se produjeron después de que el propio entrenador expresara públicamente su predisposición para continuar al frente del seleccionado, aunque había advertido que todavía quedaban diferentes cuestiones por resolver con la conducción de la AFA.

“Las ganas de estar acá están, pero hay aspectos que hay que sentarse a hablar con el presidente”, había manifestado Scaloni poco antes del encuentro. Además, había asegurado que “la predisposición es máxima para sentarse a hablar”.

Finalmente, la reunión con Tapia se concretó y marcó el comienzo formal de las tratativas para definir la continuidad del entrenador que conduce al seleccionado mayor desde 2018.

Una posible modificación en el cuerpo técnico

En caso de concretarse la renovación, Scaloni podría afrontar una modificación dentro de su equipo de trabajo. Walter Samuel, uno de sus ayudantes, proyectaba comenzar una etapa como entrenador principal una vez finalizado su actual vínculo.

El exdefensor tendría como objetivo iniciar su carrera como director técnico en Europa, continente donde desarrolló buena parte de su trayectoria como futbolista.

En tanto, Pablo Aimar y Roberto Ayala continuarían formando parte del cuerpo técnico encabezado por Scaloni.

La negociación quedó abierta y las próximas conversaciones entre el entrenador y el presidente de la AFA serán determinantes para establecer las condiciones y la duración de un eventual nuevo contrato.