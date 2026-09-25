Argentina vs. Bolivia: qué sectores estarán cerrados en el Estadio Kempes

La Selección argentina enfrentará a Bolivia el próximo miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero el partido tendrá un aforo reducido al 50% como consecuencia de una sanción de la FIFA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó cuáles serán los sectores que permanecerán inhabilitados y cómo se distribuirá el público durante el encuentro correspondiente a la triple fecha FIFA.

La sanción fue impuesta por la FIFA a raíz de “cánticos, insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios efectuados por espectadores argentinos durante los partidos frente a Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España”, según informó la AFA.

Qué tribunas estarán habilitadas y cuáles no

El sector Popular Sur Luis Fabián Artime, correspondiente a la Cabecera Sur, no contará con público durante el partido entre Argentina y Bolivia. En tanto, la Popular Norte Daniel Alberto Willington, ubicada en la Cabecera Norte, tendrá una reducción de 2.500 espectadores.

Otra de las particularidades será la utilización de la Platea Este Roberto Gasparini, que estará habilitada exclusivamente para niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales.

De esta manera, la distribución del público será diferente a la habitual y permitirá cumplir con la reducción del aforo establecida por el organismo internacional.

La sanción de FIFA para la Selección argentina

La medida aplicada para el encuentro frente a Bolivia forma parte de una sanción que contempla tanto la reducción de la capacidad de los estadios como una multa económica.

La AFA deberá cumplir además con otro partido a mitad de capacidad. Será frente a Burkina Faso, en el estadio Monumental de Buenos Aires, aunque todavía no se confirmó qué sectores serán clausurados.

Según la información difundida, la FIFA solicitó preferentemente que las tribunas afectadas sean aquellas ubicadas detrás de los arcos. Por ese motivo, se especula con que podrían ser la Sívori y la Centenario baja, aunque la AFA todavía no realizó una confirmación oficial.

La reducción del aforo no alcanzará al partido ante Benín, que tendrá un significado especial para la Selección argentina debido a que marcará la despedida de Lionel Messi del equipo nacional.

Para ese encuentro, el estadio podrá contar nuevamente con el 100% de su capacidad, una vez cumplida la sanción correspondiente.