Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si Estados Unidos cumple sus condiciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que su país presentó a Estados Unidos un plan para reabrir el estrecho de Ormuz y restablecer el tránsito marítimo normal en siete días, siempre que Washington cumpla determinadas condiciones. La propuesta fue transmitida a través de Qatar, según explicó el funcionario en Nueva York.

Araghchi señaló que el plazo comenzaría a correr una vez que Estados Unidos acepte el planteo iraní. Según su explicación, algunas de las medidas requeridas demandarían entre cuatro y cinco días, mientras que el estrecho podría quedar nuevamente abierto al sexto o séptimo día.

“Y en el séptimo día, se iniciarán las conversaciones con Estados Unidos para llegar a un acuerdo definitivo sobre temas de acuerdo mutuo”, afirmó el canciller iraní.

Qué plantea el plan de Irán

La propuesta está vinculada con un memorándum de entendimiento acordado en junio entre ambos países. Araghchi sostuvo que las condiciones planteadas por Teherán no son nuevas, sino que ya estaban contempladas en ese entendimiento.

Entre las condiciones mencionadas en reportes sobre el plan aparecen el levantamiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes, el alivio de las sanciones relacionadas con las exportaciones de petróleo y el respeto de un alto el fuego que incluya a Líbano. A cambio, Irán se comprometería a reabrir el estrecho y retomar las conversaciones sobre su programa nuclear.

“Puedo asegurarles que si hay seriedad en la parte estadounidense para llegar a un acuerdo y reabrir el estrecho de Ormuz, ya todo está preparado”, indicó Araghchi.

“La decisión recae ahora en Estados Unidos”

El canciller iraní dejó en manos de Washington la continuidad de la propuesta y afirmó que su país espera una respuesta a través de los intermediarios.

“La decisión recae ahora en Estados Unidos”, sostuvo Araghchi. También afirmó que Irán no aceptará condiciones impuestas mediante presión. “Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, e Irán no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión”, señaló.

La propuesta fue presentada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, mientras continúan las gestiones diplomáticas para intentar encauzar el conflicto entre ambos países.

El estrecho de Ormuz, una ruta clave

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica para el transporte internacional de energía. Su situación tiene impacto sobre los mercados petroleros y sobre el comercio marítimo, debido al volumen de hidrocarburos que atraviesa diariamente esa zona.

La propuesta iraní llega después de meses de tensión y de interrupciones en el tránsito marítimo. Según reportes recientes, Irán había manifestado previamente su disposición a reabrir el estrecho si Estados Unidos reducía la presión militar y levantaba el bloqueo sobre sus puertos.