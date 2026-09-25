El Papa León XIV llegó a Francia para una histórica visita de cuatro días: su agenda

El Papa León XIV llegó este viernes 25 de septiembre a Francia para iniciar una visita de cuatro días que combinará actividades religiosas, encuentros diplomáticos y actos multitudinarios. El recorrido comenzará en París, continuará en Lourdes y finalizará el lunes en Metz, con una agenda que abordará temas sociales y desafíos internacionales.

El pontífice aterrizó en el aeropuerto de Orly y fue recibido por las autoridades francesas. Entre las actividades centrales de su primera jornada figura el encuentro con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Se trata de la primera visita de un papa a París desde la realizada por Benedicto XVI en 2008.

La llegada se produce casi tres años después del viaje de Francisco a Marsella para participar de las jornadas sobre el Mediterráneo. A diferencia de aquella visita, centrada en una ciudad y una temática específica, la agenda de León XIV contempla distintos puntos del territorio francés y encuentros con representantes de diversos sectores de la sociedad.

París recibirá los primeros actos multitudinarios

El programa de este viernes incluye una intervención ante autoridades y representantes diplomáticos en el Elíseo, seguida de una visita a la sede de la Unesco. Allí, la inteligencia artificial y sus implicancias para la sociedad estarán entre los principales asuntos previstos para su discurso.

Durante la tarde, el Papa León XIV recorrerá parte de París en el papamóvil y participará de una celebración religiosa en la catedral de Notre-Dame. Será una de las imágenes destacadas de la primera jornada, en un templo que reabrió sus puertas después de los trabajos de reconstrucción realizados tras el incendio de 2019.

La actividad continuará por la noche en el Estadio de Francia, ubicado en Saint-Denis, donde se realizará una vigilia con jóvenes de entre 17 y 35 años. Los organizadores esperan la participación de unas 80.000 personas y, según la diócesis de París, los lugares disponibles se agotaron en aproximadamente una hora.

Una misa con cientos de miles de inscriptos

El sábado, el pontífice visitará Maison Bakhita, un centro dedicado al acompañamiento y la integración de personas migrantes y refugiadas. La actividad forma parte del segmento social de una gira que también incluye encuentros con comunidades religiosas y organizaciones vinculadas con la asistencia a sectores vulnerables.

Más tarde celebrará una misa al aire libre en la plaza de la Concordia. Cerca de 600.000 fieles se inscribieron para participar de la ceremonia, que también ocupará sectores de los Campos Elíseos y otras avenidas cercanas. Se espera que sea uno de los acontecimientos de mayor convocatoria durante su paso por la capital francesa.

Tras las actividades en París, el Papa León XIV viajará a Lourdes, uno de los principales destinos de peregrinación católica. Allí visitará el santuario, celebrará una misa el domingo y mantendrá un encuentro privado con sobrevivientes de abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia, una cuestión que continúa siendo objeto de reclamos de reparación y esclarecimiento en Francia.

Seguridad y cierre de la visita en Metz

La magnitud de los actos previstos obligó a organizar un amplio dispositivo de seguridad y restricciones de circulación en la capital. Miles de policías, gendarmes y otros efectivos estarán desplegados durante las distintas actividades, mientras que los organizadores contarán con voluntarios para orientar y asistir a los asistentes.

Además de la inteligencia artificial y la situación de los migrantes, la visita se desarrolla en medio de debates franceses sobre la asistencia para morir y la respuesta institucional frente a los abusos sexuales. La agenda incluye también mensajes sobre convivencia, dignidad humana y paz, especialmente durante el tramo final del recorrido.

El lunes 28, León XIV llegará a Metz, donde participará de un encuentro interreligioso y pronunciará un discurso dedicado a las raíces de Europa, la paz y la unidad. La jornada continuará con una misa en la catedral de San Esteban, antes de emprender el regreso a Roma durante la noche.

En la previa de la visita, el cardenal Jean-Marc Aveline, presidente de los obispos franceses, se refirió a la expectativa generada entre los fieles. “No estoy sorprendido, pero sí afortunadamente conmovido por el fervor que se está desarrollando”, expresó. La gira concluirá después de cuatro jornadas de actividades que reunirán al Papa León XIV con autoridades, comunidades religiosas y participantes de distintos puntos de Francia.