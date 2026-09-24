Feriado nacional por León XIV: cómo se abonará la jornada a quienes trabajen

El Gobierno nacional anunció que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión fue comunicada durante una reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se avanzó en la organización de las actividades previstas para la llegada del pontífice.

La comunicación oficial señala que existe la decisión del presidente Javier Milei de establecer esa jornada como feriado nacional, coincidiendo con la misa que León XIV celebrará a las 11.30 frente al Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta este jueves, la información oficial consultada anuncia la medida, aunque no se encontró publicada todavía la norma específica que la instrumente en el Boletín Oficial.

La principal consecuencia para los trabajadores dependerá justamente de su carácter de feriado nacional. El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que quien preste servicios durante una jornada de ese tipo debe cobrar su remuneración normal correspondiente al día más otra suma igual, es decir, una liquidación equivalente al doble de una jornada ordinaria.

Qué ocurre si se trabaja el 9 de noviembre

De esta manera, quienes deban cumplir tareas el 9 de noviembre estarán alcanzados por el régimen previsto para los feriados nacionales una vez formalizada la medida. Esto diferencia a la jornada de los denominados días no laborables, en los que, si el empleador decide que se trabaje, corresponde el pago simple.

En los feriados nacionales rigen además las reglas vinculadas al descanso dominical. La legislación laboral contempla que el trabajador perciba la remuneración correspondiente al día aun cuando no preste tareas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa.

La existencia de un franco compensatorio adicional no surge automáticamente del feriado por sí solo en todos los casos. Puede depender del régimen de jornada, el convenio colectivo aplicable o las condiciones particulares de cada actividad, mientras que el pago adicional por trabajar durante un feriado nacional sí está expresamente previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.

Por qué habrá feriado

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre luego de completar la primera etapa de su viaje apostólico en Uruguay. Ese mismo día tiene previsto participar de una ceremonia de bienvenida en Casa Rosada y mantener un encuentro con el Presidente de la Nación.

El lunes 9 concentrará varias de las principales actividades públicas del pontífice. Además de la misa frente al Monumento de los Españoles, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

La visita oficial a la Argentina se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. El Vaticano confirmó que León XIV también viajará a Córdoba el martes 10 y posteriormente visitará Luján, antes de partir rumbo a Perú.