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Homicidio en Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado en una aparente pelea

El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves en cercanías del barrio El Perejil. La víctima habría recibido una puñalada durante una pelea con otro hombre y murió minutos después. El presunto autor estaría identificado.

24 de Septiembre de 2026
Nuevo homicidio en Paraná
Nuevo homicidio en Paraná Foto: Elonce

El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves en cercanías del barrio El Perejil. La víctima habría recibido una puñalada durante una pelea con otro hombre y murió minutos después. El presunto autor estaría identificado.

Un nuevo homicidio ocurrió durante la mañana de este jueves en la ciudad de Paraná y la Policía inició una investigación para esclarecer las circunstancias del violento episodio, registrado en la zona de calles Juan Báez y Cortada 211, en barrio El Perejil.

 

Según pudo saber Elonce, el hecho se habría originado a partir de una pelea entre dos hombres. En esas circunstancias, uno de ellos habría atacado al otro con un arma blanca y le provocó una herida de gravedad.

 

Tras resultar herida, la víctima alcanzó a ingresar a una vivienda, donde su estado se agravó. El hombre murió pocos minutos después como consecuencia de la lesión sufrida.

 

Personal policial trabaja en el lugar para preservar la escena y reunir elementos que permitieran reconstruir cómo se desencadenó el enfrentamiento. El presunto autor de este nuevo crimen estaría identificado y está siendo buscado.

 

Temas:

homicidio Paraná apuñalado El Perejil
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