Selección Argentina: las opciones que tiene Scaloni puesto por puesto para los próximos amistosos

La Selección Argentina volverá a jugar después del subcampeonato en el Mundial 2026 y Lionel Scaloni aprovechará los próximos tres amistosos para evaluar alternativas en prácticamente todos los sectores del equipo. Tras las bajas por lesión de Thiago Almada y Juan Foyth, el entrenador tendrá 33 futbolistas a disposición para enfrentar a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La convocatoria combina nombres consolidados del último ciclo con futbolistas jóvenes que buscan ganar espacio. Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Nicolás Otamendi son los únicos integrantes de la lista que militan actualmente en el fútbol argentino, mientras que Leonel Flores, de Boca, y Tomás Palacios, de Estudiantes, participarán de los entrenamientos en Ezeiza aunque inicialmente no serían utilizados en los amistosos.

El calendario comenzará el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia en Córdoba, continuará el sábado 3 de octubre contra Burkina Faso y finalizará el martes 6 ante Benín en el Monumental. Ese último encuentro tendrá un carácter especial por las despedidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi.

Arqueros y una defensa con nuevas alternativas

En el arco de la Selección Argentina, Scaloni volvió a convocar a Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli, los tres que formaron parte del plantel mundialista. Dibu Martínez continúa como primera opción, aunque la presencia de Santiago Beltrán vuelve a mostrar que el cuerpo técnico también observa alternativas pensando en el recambio.

El lateral derecho será uno de los sectores con mayores novedades. Nahuel Molina deberá cumplir una suspensión de siete fechas por los incidentes de la final del Mundial, por lo que aparecen Agustín Giay y Santiago Simón como opciones. Este último se afianzó en esa posición desde su llegada al Toluca mexicano, después de haber desarrollado gran parte de su carrera como mediocampista.

En la zaga, Cristian Romero y Lisandro Martínez parten como la dupla de mayor recorrido. Detrás aparecen Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Valentín Gómez, mientras que Nicolás Tagliafico continúa como principal alternativa por izquierda. Medina y Gómez también pueden ocupar ese sector, al que se suma Román Vega, del Zenit, una de las caras nuevas de la convocatoria.

Un mediocampo sin Paredes y con regresos

En el mediocampo tampoco estará Leandro Paredes, quien debe cumplir una sanción derivada de los incidentes de la final ante España. Aun así, Scaloni mantiene buena parte de la estructura reciente con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Paz.

Entre las principales novedades aparecen el regreso de Franco Mastantuono y la convocatoria de Equi Fernández, actualmente en el Bayer Leverkusen. También tendrá una oportunidad Tobías Andrada, quien ganó protagonismo en River durante los últimos encuentros y fue incluido entre los jóvenes que el cuerpo técnico quiere observar de cerca.

Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul tendrán una participación diferente. La AFA informó que ambos solamente estarán disponibles para enfrentar a Benín el 6 de octubre, por lo que no serán parte de los primeros dos compromisos de esta ventana de la Selección Argentina.

Variantes jóvenes para el ataque

Scaloni también amplió sus alternativas ofensivas con futbolistas que ya venían apareciendo en su radar. Matías Soulé y Gianluca Prestianni pueden desempeñarse como extremos, mientras que Santiago Castro vuelve a aparecer como una variante para ocupar posiciones centrales en el ataque.

A ellos se suman varios de los delanteros que estuvieron en el Mundial: Nicolás González, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La presencia de perfiles diferentes le permitirá al entrenador modificar tanto el esquema como las características ofensivas durante los tres amistosos.

Lionel Messi también integra la convocatoria, aunque únicamente estará disponible para el último encuentro. No jugará frente a Bolivia ni Burkina Faso y su presentación ante Benín marcará el cierre de su recorrido con la camiseta argentina después de 21 años en el seleccionado mayor.

Con varias ausencias, nuevos nombres y jugadores consolidados, la Selección Argentina inicia una etapa de evaluación después de la Copa del Mundo. Los amistosos le permitirán a Scaloni probar variantes en todas las líneas y comenzar a delinear la renovación del plantel mientras se prepara una jornada especial para despedir a dos referentes históricos como Messi y Otamendi.