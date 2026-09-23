Travesía del Paraná: presentaron la tercera edición con 150 nadadores y dos distancias

La tercera edición de la Travesía del Paraná se realizará el sábado 3 de octubre con recorridos de 2,5 y 7,5 kilómetros. Ya hay 150 inscriptos de nueve provincias argentinas y Uruguay. Destacaron el operativo de seguridad previsto.
La Travesía del Paraná tendrá su tercera edición el próximo sábado 3 de octubre y volverá a reunir en la capital entrerriana a nadadores de aguas abiertas frías. La competencia tendrá dos modalidades, de 2,5 y 7,5 kilómetros, y ya cuenta con 150 participantes registrados.
La convocatoria experimentó un crecimiento respecto de la edición anterior y tendrá una fuerte presencia de deportistas provenientes de otros puntos del país y del exterior. Según informaron durante la presentación, más del 90% de quienes participarán no reside en Paraná.
“Es una competencia que viene creciendo año a año y ya tenemos 150 inscriptos, superando los 100 que participaron en 2025. Además del aporte deportivo indudable que tiene nadar en el río Paraná, también tiene un impacto turístico muy importante porque más del 90% de los competidores no son de la ciudad, vienen nadadores de 9 provincias de la Argentina y también de Uruguay”, señaló Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes.
Dos recorridos por el río Paraná
La competencia podrá realizarse con traje de neopreno o sin él y presentará dos alternativas. El recorrido más corto será de 2,5 kilómetros, con partida desde el Balneario Thompson y llegada al Balneario Municipal.
La prueba de mayor exigencia tendrá una extensión de 7,5 kilómetros. En ese caso, los participantes largarán desde Puerto Barranca y también tendrán como punto de llegada el Balneario Municipal.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre y se realizan a través de En Carrera. La Travesía marcará, además, el cierre del calendario regional de competencias de aguas frías.
El cierre de la temporada de aguas frías
“Estamos muy contentos de que a nivel regional la temporada culmine en nuestra costa”, destacó Arbitelli al referirse a la ubicación que consiguió la competencia dentro del calendario.
Uno de los aspectos centrales será el dispositivo previsto para resguardar a los participantes durante los recorridos. El operativo contará con la participación de Protección Civil, Prefectura Naval Argentina, el cuerpo de guardavidas, la escuela de canotaje y la Escuela de SUP Amigos del Río.
“Entendemos que hay que disfrutar el río, pero teniendo en cuenta las distintas medidas de seguridad”, enfatizó el subsecretario de Deportes. La presencia de nadadores que no conocen habitualmente las características del Paraná vuelve especialmente relevante ese despliegue.
El operativo de seguridad en el río
Tobias Lorenzon, de la Escuela de SUP Amigos del Río, explicó que la institución aportará su experiencia y conocimiento del río durante el desarrollo de la prueba.
“Contentos de acompañar en esta travesía a aportar nuestros conocimientos en el río Paraná. Teniendo en cuenta que viene mucha gente de afuera que no conoce el río, acompañamos a los guardavidas y demás organismos para llevar el protocolo de seguridad a cabo”, sostuvo Lorenzon en Plaza Web.
La organización busca así que ambas distancias puedan desarrollarse con un esquema coordinado entre los diferentes organismos e instituciones vinculados con la seguridad y las actividades náuticas.