Más de 60 autos participarán del Gran Premio Entrerriano de Baquets en Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay será escenario de la tercera edición del Gran Premio Entrerriano de Baquets. El encuentro se realizará del 2 al 4 de octubre y reunirá a pilotos entrerrianos y de distintas provincias.
El Gran Premio Entrerriano de Baquets tendrá su tercera edición en Concepción del Uruguay y reunirá a más de 60 vehículos históricos. La propuesta se desarrollará durante tres jornadas, del viernes 2 al domingo 4 de octubre, en La Histórica.
El encuentro genera expectativa por la cantidad y procedencia de los participantes. Además de representantes locales, está prevista la llegada de pilotos provenientes de Mendoza, Santa Fe, Misiones, Salta, Córdoba y Buenos Aires.
La presencia de más de 60 autos permitirá reunir en Entre Ríos ejemplares de un tipo de vehículo estrechamente relacionado con los primeros años del automovilismo deportivo. Las baquets alcanzaron una importante popularidad durante las décadas de 1910, 1920 y 1930, detalló 03442.
Qué son las tradicionales baquets
Las baquets son automóviles de competición primitivos que tuvieron una fuerte presencia en Argentina. Su denominación proviene de la particular forma de los asientos utilizados originalmente, confeccionados a partir de la mitad de un barril o recipiente de madera, denominado baquet en francés.
Una de sus principales características era la búsqueda de una estructura sencilla y liviana. Para conseguir mejores prestaciones, se utilizaban chasis de automóviles estándar —entre ellos los Ford T— a los que se les retiraban diferentes elementos considerados innecesarios para competir.
De esta manera, podían eliminarse guardabarros, capot, paragolpes y buena parte de la carrocería pesada. El objetivo era dejar solamente los componentes indispensables y conseguir así una mejor relación entre el peso y la potencia del vehículo.
Una tradición vinculada con los comienzos del automovilismo
Por esas características, las baquets quedaron asociadas a una etapa pionera del automovilismo, cuando las competencias se desarrollaban con vehículos muy diferentes a los actuales y los propios autos eran adaptados para obtener mayor velocidad.
En Argentina, estos automóviles adquirieron una particular relevancia y son considerados antecesores históricos de los vehículos que posteriormente dieron origen al Turismo Carretera. En la actualidad, encuentros como el Gran Premio Entrerriano permiten recuperar esa historia y volver a reunir estos particulares exponentes de las primeras décadas del deporte motor.
La tercera edición tendrá a Concepción del Uruguay como punto de encuentro durante los primeros días de octubre. La participación de pilotos de diferentes lugares del país aportará además carácter federal a una convocatoria que ya supera los 60 vehículos confirmados.