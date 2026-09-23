Video: La policía de Brasil agredió a hinchas de Estudiantes mientras festejaban el gol ante Corinthians

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que agentes de seguridad brasileños agredieron a hinchas de Estudiantes de La Plata mientras festejaban el gol de Alexis Castro ante Corinthians. El hecho ocurrió el 16 de septiembre en el estadio del equipo paulista, durante la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto argentino ganó 1 a 0 y avanzó a semifinales.

En la grabación se observó a los simpatizantes celebrando y señalando hacia el campo de juego cuando al menos cinco agentes avanzaron sobre el sector con bastones y escudos. En el fragmento que circuló no se advierte una agresión previa de los hinchas, aunque las imágenes no permiten establecer qué ocurrió antes de que comenzara la filmación.

🇧🇷❌ Fuerte video de la policía del Arena Corinthians GOLPEANDO a hinchas de Estudiantes de La Plata que gritaban el gol de Castro. pic.twitter.com/A0VbnldprW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 23, 2026

El gol llegó sobre el final del partido: Castro convirtió de volea a los 42 minutos del segundo tiempo. La intervención en la tribuna quedó registrada durante ese festejo. Una vez difundido el video, usuarios de redes sociales cuestionaron el accionar de los agentes y recordaron episodios similares en otros encuentros disputados por clubes argentinos en Brasil.

Lanús y Godoy Cruz: incidentes en 2025

El 23 de septiembre de 2025, hinchas de Lanús protagonizaron un incidente con la policía brasileña en el Maracaná, durante el partido ante Fluminense por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los efectivos ingresaron al sector visitante y se utilizó gas pimienta. La situación demoró el comienzo del segundo tiempo, mientras jugadores del equipo argentino se acercaban a la tribuna. La policía brasileña sostuvo entonces que había intervenido por una pelea entre simpatizantes; los videos del operativo generaron críticas por el trato a los visitantes.

Un mes antes, el 14 de agosto de 2025, hubo enfrentamientos entre hinchas de Godoy Cruz y agentes policiales y de seguridad privada en la Arena MRV de Belo Horizonte. Ocurrieron al finalizar el encuentro de ida ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Sudamericana. Las imágenes mostraron golpes y corridas en el sector ocupado por los simpatizantes mendocinos.

San Lorenzo y otro antecedente en la Arena MRV

En ese mismo estadio, los hinchas de San Lorenzo atravesaron una situación de violencia durante el partido de vuelta frente a Atlético Mineiro, el 20 de agosto de 2024, por los octavos de final de la Libertadores.

La policía intervino en la tribuna visitante y utilizó gas pimienta. El efecto llegó hasta el campo de juego, por lo que el árbitro detuvo el encuentro durante varios minutos. Las imágenes de aquella noche mostraron el enfrentamiento entre agentes y simpatizantes argentinos.

Argentinos Juniors, Boca y la Selección en 2023

El 8 de agosto de 2023, durante el partido de Argentinos Juniors frente a Fluminense por los octavos de final de la Libertadores, policías brasileños intervinieron en el sector visitante del Maracaná. Se registraron golpes y disparos en medio de los incidentes.

Ese mismo año, los hinchas de Boca sufrieron distintos episodios de violencia en Río de Janeiro durante los días previos a la final de la Libertadores contra Fluminense. Hubo enfrentamientos en Copacabana y, el día del partido, se registraron corridas e intervenciones policiales en los accesos al Maracaná.

Otro antecedente ocurrió el 21 de noviembre de 2023, antes del encuentro entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias. Hubo disturbios en una tribuna del Maracaná y agentes golpearon a hinchas argentinos. Los futbolistas se acercaron al sector y el comienzo del partido se demoró casi media hora. Luego, la Selección argentina ganó 1 a 0 con un gol de Nicolás Otamendi.