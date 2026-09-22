Cayó un helicóptero en Brasil: murieron un reconocido cantante, un empresario y otras tres personas

Un helicóptero cayó en Brasil durante un vuelo entre Porto Belo y São Joaquim, en el estado de Santa Catarina. Sus cinco ocupantes murieron: el cantante Rick, integrante del dúo Rick & Renner; el empresario Bruno Avelar; el realizador audiovisual Paulo Soares; el piloto y el copiloto. Los restos de la aeronave fueron encontrados este martes, después de que se perdiera contacto con ella el lunes.

La persona fallecida a la izquierda.

La alerta se activó cuando el helicóptero no llegó a destino. El operativo de búsqueda comenzó el lunes por la tarde y continuó durante la noche. Cerca del mediodía del martes, los equipos localizaron los restos en la sierra de Santa Catarina y confirmaron que no había sobrevivientes.

Las víctimas antes del despegue.

Un operativo en medio del mal tiempo

Alrededor de 40 bomberos participaron de la búsqueda, con vehículos, perros de rescate y drones con cámaras térmicas. También intervino la Fuerza Aérea Brasileña. La neblina, la lluvia y los fuertes vientos complicaron las tareas en la región.

BRASIL HALLAN EL HELICOPTERO SINIESTRADO, LOS CINCO OCUPANTES FALLECIERON ▪️El Helicóptero en que viajaba Rick (59), Cantante de 'Rick e Renner' fue encontrado en la localidad de Santa Bárbara (Urubici). ▪️Los cinco ocupantes fueron encontrados sin vida.#BRASIL pic.twitter.com/ePAx70bqqT — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) September 22, 2026

Tras el hallazgo, los equipos comenzaron a recuperar los cuerpos y resguardaron el lugar para las pericias. El helicóptero era un Bell 430 fabricado en 2001. Las autoridades investigaban las circunstancias de la caída; no se había informado una causa oficial del accidente.