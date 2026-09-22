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Internacionales Tragedia aérea

Cayó un helicóptero en Brasil: murieron un reconocido cantante, un empresario y otras tres personas

La aeronave desapareció el lunes mientras volaba por el estado de Santa Catarina. Tras una búsqueda que se extendió hasta este martes, los rescatistas encontraron los restos en una zona serrana y confirmaron que no hubo sobrevivientes.

22 de Septiembre de 2026
Las autoridades no reportaron sobrevivientes.
Las autoridades no reportaron sobrevivientes.

La aeronave desapareció el lunes mientras volaba por el estado de Santa Catarina. Tras una búsqueda que se extendió hasta este martes, los rescatistas encontraron los restos en una zona serrana y confirmaron que no hubo sobrevivientes.

Un helicóptero cayó en Brasil durante un vuelo entre Porto Belo y São Joaquim, en el estado de Santa Catarina. Sus cinco ocupantes murieron: el cantante Rick, integrante del dúo Rick & Renner; el empresario Bruno Avelar; el realizador audiovisual Paulo Soares; el piloto y el copiloto. Los restos de la aeronave fueron encontrados este martes, después de que se perdiera contacto con ella el lunes.

La persona fallecida a la izquierda.
La persona fallecida a la izquierda.

La alerta se activó cuando el helicóptero no llegó a destino. El operativo de búsqueda comenzó el lunes por la tarde y continuó durante la noche. Cerca del mediodía del martes, los equipos localizaron los restos en la sierra de Santa Catarina y confirmaron que no había sobrevivientes.

Las v&iacute;ctimas antes del despegue.
Las víctimas antes del despegue.

Un operativo en medio del mal tiempo

 

Alrededor de 40 bomberos participaron de la búsqueda, con vehículos, perros de rescate y drones con cámaras térmicas. También intervino la Fuerza Aérea Brasileña. La neblina, la lluvia y los fuertes vientos complicaron las tareas en la región.

Tras el hallazgo, los equipos comenzaron a recuperar los cuerpos y resguardaron el lugar para las pericias. El helicóptero era un Bell 430 fabricado en 2001. Las autoridades investigaban las circunstancias de la caída; no se había informado una causa oficial del accidente.

Temas:

Accidente de helicóptero Brasil Santa Catarina Rick & Renner Bruno Avelar accidente aéreo.
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