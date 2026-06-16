Habló el papá de Gaspi, el youtuber que falleció trágicamente en un choque de helicópteros: "Fue un atentado"

El padre de Gaspi recordó a su hijo con profundo dolor tras la tragedia aérea ocurrida en Brasil que terminó con la vida del joven creador de contenidos de 23 años. Ricardo Prim brindó un emotivo testimonio en el que repasó aspectos de la vida personal y profesional del influencer, a quien definió como un joven talentoso, perfeccionista y comprometido con sus valores.

Gaspi viajaba junto al cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza cuando se produjo el choque entre dos helicópteros. Una sexta persona, que se trasladaba en la otra aeronave, también falleció.

Mientras la investigación intenta determinar las causas del hecho, la familia del joven atraviesa horas de profundo dolor.

“Estaba en su mejor momento”

En declaraciones a Clarín, Ricardo Prim expresó su conmoción por la pérdida de su hijo y lamentó el abrupto final de una carrera que se encontraba en pleno crecimiento.

“Murió de una manera muy injusta. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos”, manifestó.

El padre del creador de contenidos también se refirió a las circunstancias que rodearon el accidente y planteó sus propias dudas sobre lo ocurrido.

“No se sabe si fue un accidente o un atentado. Me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, afirmó.

No obstante, reconoció que desconocía detalles sobre algunas de las personas que compartían el vuelo con su hijo y aclaró que espera el avance de la investigación para conocer qué sucedió.

El recuerdo de su infancia y crecimiento

Ricardo también repasó la historia personal de Gaspi y recordó que, pese a algunas dificultades durante su niñez, siempre se caracterizó por su energía y creatividad.

“Era muy vivaz, siempre”, resumió al hablar de sus primeros años de vida.

Según contó, el personaje que hizo famoso a Gaspi en las redes sociales fue evolucionando con el tiempo junto al propio crecimiento del joven.

“Logró ser un referente. El personaje que hacía de ‘Gaspi’ ya no era él. Él había crecido”, explicó.

Para su padre, detrás del personaje humorístico existía una persona mucho más profunda, comprometida con su trabajo y con una fuerte convicción respecto de los contenidos que generaba.

“Era muy perfeccionista”

Uno de los aspectos que más destacó Ricardo Prim fue el nivel de dedicación que su hijo ponía en cada proyecto audiovisual.

“Era muy perfeccionista. Invertía mucho en sus videos, en sus cortos”, aseguró.

También resaltó que rechazó propuestas comerciales que consideraba incompatibles con sus principios.

“Muchas veces le ofrecieron plata para hacer publicidad para juegos y él decía: ‘No voy a ser cómplice para que los pibes sean ludópatas’”, recordó.

Por último, salió al cruce de algunos comentarios que circularon en redes sociales tras la muerte del influencer y defendió con firmeza su memoria.

“Hay mucha gente rota, ignorante y mala persona. Hay mucho tarado que habla mal de él. Nunca se drogó. Sí tomaba alcohol, fumaba, pero me consta que nunca se drogó”, sostuvo.