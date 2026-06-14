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Impactantes coincidencias de uno de los últimos videos de Gaspi con la tragedia que provocó su muerte en Brasil

Luego de la muerte del youtuber argentino este domingo, cuando el helicóptero en el que viajaba junto a un cantante y a un productor colisionó con otro en Brasil, las redes sociales estallaron con comentarios donde se hace referencia a datos que aparecen en un cortometraje publicado en 2024.

14 de Junio de 2026
Gaspar Prim Díaz tenía 23 años
Gaspar Prim Díaz tenía 23 años

Luego de la muerte del youtuber argentino este domingo, cuando el helicóptero en el que viajaba junto a un cantante y a un productor colisionó con otro en Brasil, las redes sociales estallaron con comentarios donde se hace referencia a datos que aparecen en un cortometraje publicado en 2024.

La repentina muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, generó conmoción en redes sociales y dio lugar a una ola de teorías entre sus seguidores, quienes encontraron llamativas coincidencias en su último cortometraje, titulado “La vuelta de Gaspi”, publicado el 23 de diciembre de 2024.

 

El joven creador de contenido, que había regresado a la escena digital tras dos años de ausencia, falleció en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. A partir de entonces, miles de usuarios comenzaron a analizar su obra más reciente en busca de señales que hoy consideran premonitorias.

Un helicóptero y la fecha de la tragedia en un parabrisas

 

Uno de los detalles que más impacto generó en plataformas como X es una escena en la que Gaspi viaja en un taxi. En el vidrio del vehículo se observan claramente los números “06” y “14”, que coinciden con la fecha de su fallecimiento: 14 de junio.

El parabrisas de un taxi donde viajaba el youtuber ten&iacute;a los n&uacute;meros 06 14
El parabrisas de un taxi donde viajaba el youtuber tenía los números 06 14

 

Otro elemento que llamó la atención es la aparición de una aeronave en el cortometraje, específicamente un helicóptero, el mismo tipo de transporte en el que el influencer sufrió el fatal accidente en la zona de Recreio dos Bandeirantes.

La vuelta de Gaspi

 

El fallecimiento de Borges

 

Además, los fanáticos detectaron una referencia directa al escritor Jorge Luis Borges durante el desarrollo del video. La coincidencia no pasó desapercibida: el autor de El Aleph falleció el 14 de junio de 1986, exactamente 40 años antes de la muerte de Gaspi.

Gaspi junto al youtuber espa&ntilde;ol El Rubius
Gaspi junto al youtuber español El Rubius

 

El cortometraje, que demandó seis meses de producción, también incluye guiños narrativos y simbólicos que hoy son interpretados como una despedida artística.

Estas coincidencias generaron un fuerte debate en redes, donde algunos usuarios hablan de “premoniciones”, mientras que otros lo atribuyen al azar o a decisiones creativas.

 

En paralelo, volvió a circular contenido anterior del youtuber, como su recordada entrevista en C5N, lo que reavivó el interés por su estilo irreverente y su impacto en la cultura digital.

El accidente

 

Gaspi es una de las seis víctimas fatales que dejó el choque de dos helicópteros ocurrido este domingo por la mañana en Río de Janeiro, Brasil. La tragedia también provocó la muerte de otro ciudadano argentino, identificado como el productor audiovisual Lucas Vignale.

 

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, cuando las dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo y se precipitaron a tierra en distintos puntos de la ciudad. El choque se produjo cerca de las 8.59 de la mañana, hora local. Según los reportes oficiales, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un complejo comercial y provocó un incendio de grandes dimensiones.

La &uacute;ltima foto del youtuber con una fan en Brasil
La última foto del youtuber con una fan en Brasil

 

Las llamas alcanzaron una estación de carga y destruyeron alrededor de veinte vehículos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar. El segundo helicóptero se precipitó a unos cien metros de distancia, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y asegurar la zona.

 

Las autoridades también identificaron entre las víctimas al cantante estadounidense Oliver Tree, quien se encontraba realizando una gira por Latinoamérica.

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