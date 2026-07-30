Santiago Bulat en Paraná analizó los desafíos de la economía y la recuperación del crédito

El economista Santiago Bulat participó del XIX Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), realizado este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde analizó la evolución de la economía argentina y planteó que uno de los principales desafíos será consolidar la recuperación de la actividad mediante una mayor disponibilidad de crédito. También evaluó el comportamiento de distintos sectores productivos y la situación particular de Entre Ríos.

Durante la jornada, Bulat sostuvo que la inflación mostró una desaceleración en los últimos meses y proyectó una nueva baja para julio. "La inflación que venía siendo medio una preocupación hasta marzo, empezó a bajar. Y creemos que en julio va a estar en torno al 2%", afirmó.

La recuperación económica sigue siendo desigual

El economista consideró que, pese a la mejora de algunos indicadores macroeconómicos, la recuperación no avanzó al mismo ritmo en todos los sectores. "Quedan desafíos de seguir recuperando la actividad económica. Hay muchos sectores que todavía no están logrando mejorar a la velocidad que lo está haciendo otros", señaló.

En ese contexto, sostuvo que uno de los factores determinantes para consolidar esa recuperación será la recomposición del crédito. "La recomposición del crédito va a ser lo más importante", expresó.

El acceso al crédito continúa limitado

Consultado sobre las posibilidades de ampliar el financiamiento, Bulat explicó a Elonce que las empresas comenzaron a recuperar acceso al crédito, aunque advirtió que la situación seguía siendo diferente para las familias. "Un poco a las empresas se está volviendo, pero falta mucho a personas", indicó.

Según explicó, las tasas de interés continuaban siendo elevadas para el consumidor, lo que dificultaba el otorgamiento de nuevos préstamos. "Hoy el consumidor es el que más complicado está para poder sacar un crédito porque las tasas siguen estando mucho más altas", afirmó.

Además, señaló que una mejora en los niveles de morosidad podría favorecer una mayor participación de los bancos. "Esta economía no va a ser empujada siquiera al consumo por el Gobierno, sino que tiene que venir más del lado de los privados y ahí los bancos tienen un rol fundamental", sostuvo.

Santiago Bulat en Paraná analizó los desafíos de la economía y la recuperación del crédito

La situación de Entre Ríos

En la oportunidad, Bulat también analizó con Elonce el desempeño de la economía entrerriana y señaló diferencias entre los distintos sectores productivos.

Indicó que las actividades vinculadas al agro y la avicultura mostraron mejores resultados que otros rubros. "Tiene la parte avícola que viene creciendo bastante, el agro en general está teniendo una buena performance", explicó.

Sin embargo, sostuvo que el comercio continuó enfrentando mayores dificultades. "Todo lo que tiene que ver con el comercio está más complicado porque los salarios en general están más deprimidos", señaló.

Asimismo, recordó que Entre Ríos posee una importante participación del empleo público dentro de su estructura laboral, situación que, según explicó, también influía sobre el nivel de consumo.

"Hay una población de empleo público que es relevante y eso, con salarios mucho más bajos del sector privado, también cuesta dimensionar o traccionar un poco más el consumo", manifestó.

El desafío de fortalecer el peso

En el tramo final de su exposición, Bulat fue consultado por Elonce sobre la posibilidad de que la economía argentina deje de depender de las variaciones del dólar.

El economista consideró que ese proceso demandará tiempo y estabilidad sostenida. "Lo ideal es que la economía deje de ser una economía bimonetaria, empezar a pensar en pesos, pero creo que para eso falta mucho camino", afirmó.

Finalmente, sostuvo que para alcanzar ese objetivo será necesario recuperar la confianza en la moneda local durante varios años. "Falta que muchos años consecutivos apostar al peso, invertir en pesos, hacer un plazo fijo le gane al movimiento del dólar. Eso todavía va a faltar un tiempo más, pero creo que no es imposible que eso ocurra", concluyó.