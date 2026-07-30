La inversión cayó 7,6% durante el primer semestre y especialistas no esperan un rápido repunte

La inversión mantuvo su tendencia negativa durante junio y cerró la primera mitad de 2026 con una nueva contracción. La compra de maquinaria y equipos volvió a mostrar los retrocesos más importantes, en un contexto sin señales firmes de recuperación para los próximos meses.

Según el Índice de Inversión Bruta Interna Mensual elaborado por Orlando Ferreres & Asociados al que accedió Ámbito, la caída acumulada durante el primer semestre fue del 7,6% frente al mismo período de 2025.

En junio, la baja alcanzó el 6,2% interanual y completó ocho meses consecutivos en terreno negativo. En la comparación mensual desestacionalizada, el indicador disminuyó un 0,4%.

Maquinaria y equipos lideraron los retrocesos

El relevamiento estimó que durante junio se invirtieron USD 7.464 millones, un monto equivalente al 17,2% del Producto Bruto Interno. El nivel registrado fue el tercero más bajo desde octubre de 2024.

La inversión en maquinaria y equipos cayó 11,2% interanual. Dentro de ese segmento, los bienes de producción nacional bajaron 9,5%, mientras que los importados retrocedieron 12,7%, de acuerdo con Orlando Ferreres.

La construcción fue la excepción entre los principales componentes del índice, con una mejora del 0,4% respecto de junio de 2025. También se registraron leves aumentos en los patentamientos de vehículos comerciales pesados.

No se prevé un rápido repunte

“Al promediar el año en curso, la inversión sigue marchando a niveles muy bajos y no se ven aún señales claras que inviten a pensar en una recuperación”, indicó la consultora.

El informe proyectó que la contracción podría continuar desacelerándose durante los próximos meses, aunque no anticipó una recuperación sostenida antes de finalizar el año.

Los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones podrían modificar parcialmente la tendencia. Sin embargo, los plazos de ejecución son flexibles y buena parte de las iniciativas se concentra en minería y energía.

Desde Fundar también relativizaron su capacidad para impulsar al conjunto de la economía. El investigador Emiliano Libman señaló que esos sectores representan “una fracción muy chica de la inversión como para arrastrar el total”.

“A lo mejor ayuda a que deje de caer la inversión, pero no espero un repunte a corto plazo”, sostuvo. La evolución de la construcción, el crédito y la incorporación de maquinaria será determinante durante el segundo semestre.