Boca va por la clasificación ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Boca visitará este jueves a O’Higgins de Chile en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio El Teniente de Rancagua.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con la ventaja conseguida en la Bombonera, donde se impuso 1-0 con un gol de Miguel Merentiel tras una asistencia de Leandro Paredes.

Una victoria o un empate le permitirán avanzar directamente. Si O’Higgins gana por un gol de diferencia, la definición será mediante penales; si lo hace por dos o más, el conjunto chileno conseguirá el pase.

Boca busca recuperarse de la goleada ante Riestra

El Xeneize llega a la revancha después de perder 3-0 frente a Deportivo Riestra en el debut por el Torneo Clausura. Aunque Arruabarrena presentó una formación alternativa, varios de los jugadores que serían titulares este jueves tuvieron minutos.

“No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol”, expresó el entrenador después de aquella derrota. Ahora, Boca deberá cambiar rápidamente la imagen en un partido decisivo.

El Vasco volvería al esquema 4-3-1-2, con Leandro Paredes acompañado por Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. Tomás Aranda jugaría como enlace, mientras que Miguel Merentiel compartiría el ataque con Sebastián Villa.

Las posibles formaciones

O’Higgins formaría con Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; y Arnaldo Castillo. El entrenador es Lucas Bovaglio.

La probable formación de Boca sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

El conjunto chileno preservó a sus principales futbolistas durante la derrota frente a Deportes Concepción. En la ida complicó durante varios pasajes al equipo argentino, aunque no consiguió convertir.

Hora, televisión y árbitros

El partido comenzará a las 21.30 y será televisado por DSports. También podrá verse mediante la plataforma DGO.

El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro principal y David Rodríguez estará a cargo del VAR. El escenario será el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

Si consigue avanzar, Boca enfrentará en los octavos de final a Deportivo Recoleta de Paraguay.