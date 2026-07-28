Carlos Palacios volvió a lesionarse y es baja en Boca para enfrentar a O´Higgins

El mediocampista chileno sufrió una nueva molestia muscular durante la última práctica y no viajará con el plantel para el partido de este jueves en Rancagua por los play-offs de la Copa Sudamericana.
Carlos Palacios volvió a encender las alarmas en Boca Juniors tras resentirse de una lesión muscular durante el último entrenamiento previo al viaje a Chile. El futbolista no logró completar la práctica y quedó descartado para el encuentro de este jueves frente a O´Higgins, correspondiente a la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana.
El mediocampista chileno se había recuperado recientemente de una sobrecarga en el pectíneo derecho e incluso había reaparecido en el triunfo ante Sarmiento de Junín. Sin embargo, volvió a sentir molestias físicas y el cuerpo técnico decidió preservarlo.
La nueva dolencia llegó en un momento clave para el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, que buscará sellar la clasificación en el estadio El Teniente de Rancagua.
La lesión volvió a aparecer
Según trascendió, Palacios sintió una nueva molestia durante la práctica de este martes, lo que le impidió finalizar el entrenamiento junto al resto de sus compañeros.
Si bien inicialmente existía la posibilidad de esperar su evolución hasta último momento, la recaída prácticamente descartó su presencia para el compromiso internacional.
El volante había regresado a las canchas después de más de seis meses de inactividad, pero la persistencia de los problemas musculares volvió a frenar su continuidad justo cuando comenzaba a sumar minutos nuevamente.
Un año marcado por los problemas físicos
La actualidad de Palacios estuvo condicionada por una serie de lesiones desde finales de 2025. En febrero de este año fue intervenido quirúrgicamente por una sinovitis en la rodilla derecha, situación que lo mantuvo alejado de la competencia durante aproximadamente dos meses.
Tras completar la recuperación y realizar la pretemporada, reapareció en la victoria de Boca por 2-0 sobre Sarmiento de Junín por los 16avos de final, encuentro en el que ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo.
No obstante, durante la preparación para el debut en la Copa Sudamericana sufrió una sobrecarga en el pectíneo derecho, lesión que volvió a resentirse en la última práctica y que ahora lo dejará al margen del duelo frente a O'Higgins.
Boca espera por su recuperación
El cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución del futbolista con el objetivo de que pueda dejar atrás definitivamente la seguidilla de inconvenientes físicos que marcaron su temporada.
Mientras tanto, Arruabarrena deberá buscar una alternativa para reemplazar a una pieza que, cuando logró estar en condiciones, fue considerada importante dentro del plantel xeneize de cara a los compromisos internacionales.